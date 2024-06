BVB-Star Hummels sagt, seine Zukunft sei ungeklärt, der Verein sieht das offenbar anders

Mats Hummels (35) sagte nach dem Finale, seine Zukunft sei ungeklärt, doch der BVB sieht das offenbar anders. © Robert Michael/dpa

Der Innenverteidiger, der trotz überragender Leistungen in dieser Saison nicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) für die Nationalmannschaft und damit die EM 2024 nominiert wurde, sagte, seine Zukunft sei wirklich noch nicht geklärt.

Doch das soll - zumindest von Vereinsseite - gar nicht stimmen. Denn auch bei den Schwarz-Gelben steht der charismatische Mann mit der klaren Meinung offenbar bereits auf dem Abstellgleis. Sein Vertrag läuft aus, die Bosse sollen laut Informationen der Bild lange entschieden haben, dass der Kontrakt nicht verlängert wird.

"Tatsächlich keine Ahnung. Fühlt sich komisch an, wird alles in den nächsten Wochen entschieden, keine Ahnung, was bei mir im Juli passiert. Ich mag die Situation, aber ein bisschen komisch ist es auch", sagte Hummels am Mikrofon.

Die emotionalen Bilder nach der 0:2-Niederlage in Wembley gegen Real Madrid sprechen aber auch eine andere Sprache. Viele Szenen, in denen er seine Mitspieler minutenlang umarmte, könnten auf einen Abgang hindeuten.