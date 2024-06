BVB wildert im Schwabenland: Diese drei Top-Stars des VfB sollen für fast 67 Millionen Euro wechseln

Dortmund/Stuttgart - Jahrelang jammerten die Verantwortlichen des BVB , dass der FC Bayern die Konkurrenten in der Bundesliga schwächt, indem die Münchner die Top-Stars der anderen Vereine weglocken. Davon wollen die Bosse jetzt sicher nichts mehr hören, denn sie scheinen eine eigene Spielwiese im Schwabenland entdeckt zu haben.

Waldemar Anton (27), Serhou Guirassy (28) und Chris Führich (26, v.l.) könnten den VfB Stuttgart allesamt in Richtung BVB verlassen. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Und auf der wird aktuell offenbar nahezu alles umgemäht, was den VfB Stuttgart in der vergangenen Saison so bärenstark gemacht hat.

Nachdem der Deal mit Innenverteidiger Waldemar Anton (27, 22,5 Millionen Euro Ablöse) perfekt sein soll, ist laut Informationen von Bild auch der Transfer mit Super-Stürmer Serhou Guirassy (28) fast in Sack und Tüten.

Am Vormittag habe der Franzose, der für die Nationalmannschaft von Guinea aufläuft, die Verantwortlichen des Vizemeisters informiert, dass er den Klub verlässt. Der Stürmer hat eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro.

Der BVB soll zugeschnappt haben. Zuletzt waren auch der FC Arsenal und der AC Milan im Kampf um den zweitbesten Bundesliga-Torjäger (28 Treffer in 28 Spielen) der abgelaufenen Saison hinter Harry Kane (30, 36 Tore) dabei.

Doch damit nicht genug. Da die Personalie Jadon Sancho (24) sich aktuell nicht so gestaltet, wie sich die Schwarz-Gelben das vorstellen, da Manchester United nicht erneut ausleihen, der BVB den Engländer aber nicht kaufen möchte, haben sie einen anderen Star aus der deutschen Nationalmannschaft ins Visier genommen.