Sahin-Nachfolger offiziell! Kovac übernimmt BVB mit "sehr gutem Gefühl"

Dortmund - Jetzt steht es endgültig fest! Niko Kovac (53) wird neuer Trainer von Borussia Dortmund . Das teilten die Schwarz-Gelben am Donnerstag ganz offiziell mit.

Der neue Cheftrainer ergänzte: "In erster Linie geht es für uns alle jetzt darum, den absoluten Willen, ein großes Herz und die Bereitschaft für harte Arbeit mitzubringen, um Borussia Dortmund in der Bundesliga, der Champions League und im Sommer bei der Klub-WM bestmöglich zu vertreten."

"Alle Verantwortlichen des BVB haben uns in den Gesprächen ein sehr gutes Gefühl gegeben, sodass ich überzeugt davon bin, dass wir in Zukunft gemeinsam viel erreichen können", sagte Kovac.

Kovac unterschreibt einen Vertrag bis 2026 und wird das Team am Sonntag übernehmen, also einen Tag nach dem nächsten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Dort soll noch Interimstrainer Mike Tullberg (39), der bereits gegen Werder Bremen und Donezk auf der Bank saß, die Schwarz-Gelben coachen.

Wie Sportchef Lars Ricken (48) bereits am gestrigen Mittwochabend nach dem 3:1 in der Champions League gegen Schachtar Donezk beim Streamingdienst DAZN bestätigte, tritt der 53-Jährige die Nachfolge von Nuri Sahin (36) als Chefcoach an.

Der BVB hat einen Nachfolger für Nuri Sahin (36) als Cheftrainer gefunden. © Emanuele Pennacchio/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Kovac übernimmt in Dortmund eine schwierige Mission. Der frühere Trainer von Eintracht Frankfurt, Bayern München und dem VfL Wolfsburg trainiert jetzt eine Mannschaft, die in dieser Saison weit hinter den eigenen Erwartungen und jenen der Bosse hinterherhinkt. In der Bundesliga liegt der BVB nur auf dem elften Tabellenplatz.

Eigentlich sehen sich die Dortmunder als Herausforderer des FC Bayern München und von Meister Bayer Leverkusen im Titelkampf. Mindestens die Champions-League-Qualifikation soll jedoch her - allein schon aus finanziellen Gründen.

Der Rückstand auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde, beträgt allerdings bereits sechs Punkte. Im DFB-Pokal war für Dortmund schon in der zweiten Runde beim VfL Wolfsburg Schluss. In Wolfsburg war Kovac im März 2024 entlassen worden.

Von Sahin hatte sich der BVB vor einer Woche nach dem 1:2 in der Champions League beim FC Bologna getrennt.

Nach vier Niederlagen zum Jahresstart sahen die Verantwortlichen keinen anderen Weg mehr, als ohne den 36-Jährigen weiterzumachen.

Erstmeldung vom 29. Januar, 22.50 Uhr, zuletzt aktualisiert am 30. Januar, 9.34 Uhr.