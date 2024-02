Einem droht sogar die Operation! Der BVB bangt um diese beiden Stars

Torwart Gregor Kobel (26, M.) droht auch gegen Heidenheim auszufallen. Felix Nmecha (23, r.) steht eventuell sogar vor einer Operation an der Hüfte. © David Inderlied/dpa

Zum einen soll Torwart Gregor Kobel (26) nicht nur eine einfache Erkältung haben, zum anderen droht Felix Nmecha (23) sogar eine Operation.

Wie Bild berichtet, klagt Kobel über eine intensive Ohren-Entzündung. Eigentlich sollte er schon Anfang der Woche wieder auf dem Trainingsplatz stehen, doch daraus wurde nichts.

Aufgrund einer möglichen Antibiotika-Therapie kann die Belastung nur langsam gesteigert werden. Für das Auswärtsspiel am Freitag beim 1. FC Heidenheim dürfte es deshalb für den Schweizer Nationalspieler noch nicht reichen.

Mit Alexander Meyer (32) hat der BVB aber einen sehr guten Vertreter in seinen Reihen.

Mit ihm sicherte sich das Team am vergangenen Spieltag auch den 3:1-Erfolg über den VfL Bochum. Meyer sprang schon öfter für Kobel in die Bresche, hielt sogar in der Champions League und das durchaus souverän.