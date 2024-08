Niclas Füllkrug kurz vor BVB-Absprung, aber nicht zu einem Spitzenklub!

Niclas Füllkrug (31) zieht es offenbar in die englische Premier League. © INA FASSBENDER / AFP

Wie Sky Sports und The Athletic übereinstimmend berichten, schreiten die Verhandlungen zwischen den Schwarz-Gelben und West Ham United in großen Schritten voran.

Demnach bleiben nur noch letzte Details zwischen den beiden Vereinen zu klären, die "Hammers" aus London sind zuversichtlich, dass der Deal über die Bühne geht. Ein Angebot über 20 Millionen Euro soll der BVB aber noch abgelehnt haben.

Darüber hinaus steht der deutsche EM-Teilnehmer einem Transfer auf die Insel offenbar aufgeschlossen gegenüber. Auf erste Inhalte des neuen Arbeitspapiers habe er sich mit dem Premier-League-Vertreter bereits einigen können.

West Ham sei bereits im vergangenen Sommer am damaligen Werder-Knipser interessiert gewesen, der entschied sich am Ende jedoch für ein Engagement im Ruhrgebiet. Dort erzielte er wettbewerbsübergreifend anschließend 15 Treffer in 43 Partien und verteilte zudem zehn Vorlagen.

Auch bei der Heim-EM kam Füllkrug in allen Spielen für Deutschland zum Einsatz und steuerte zwei Tore bei, völlig überraschend wäre ein Abgang vom BVB trotzdem nicht.