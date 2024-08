"Ich wollte, aber konnte nicht": Niklas Süle spricht erstmals über Gewichts-Probleme

"Deshalb habe ich mir das alles auch zu Herzen genommen und daran gearbeitet", so der 28-Jährige: "Am Ende war es mir selbst überlassen, was ich damit mache. Ich habe eine Zeit lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich das für niemand anderes mache, sondern alles nur für mich."

Die Konsequenz: Er verlor seinen Stammplatz bei Borussia Dortmund und war auch bei der Nationalmannschaft nicht mehr gefragt, verpasste so die Heim-EM. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Ist endlich wieder mit Freude dabei: Niklas Süle (r.). © INA FASSBENDER / AFP

Deshalb habe er ein Team aus Leuten zusammengestellt, das ihm beim Erreichen seiner Ziele geholfen habe, etwa einen Mentaltrainer und Köche.

"Ich bin mit dem Ziel in diese Sommerpause gegangen, so etwas wie einen Niklas Süle 2.0 zu kreieren", betonte der BVB-Profi. Mit Erfolg! Jetzt sei er mental in einer Verfassung, in der er lange nicht mehr war, und könne wieder richtig angreifen.

Dabei half ihm auch Trainer Nuri Sahin (35), mit dem er tagtäglich spreche und dem er wegen seiner Unterstützung "den bestmöglichen Niklas Süle" zeigen wolle.

Auf Ex-Coach Edin Terzić (41) wolle er aber keine Verantwortung abwälzen: "Es ist egal, wie der Trainer hieß: An meiner Situation im letzten Jahr war nur ich schuld."