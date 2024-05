Pikanter Eingriff in den Abstiegskampf: BVB schenkt Mainz ohne zehn Stars den Sieg

Mainz - Das hat einen ganz faden Beigeschmack! Der BVB trat zum Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 ohne zehn Stars in der Startelf an, schenkte dem Gegner beim klaren 0:3 quasi den Sieg - und das mitten im Abstiegskampf!

Trainer Edin Terzić (r.) hat die Rotationsmaschine angeworfen. Zehn Stars vom Finaleinzug in die Champions League stehen in Mainz gar nicht im Kader. Den Gastgeber freut es, er führt mit 3:0. © Bildmontage: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP, Uwe Anspach/dpa

Leandro Barreiro (12.) traf zur Mainzer Führung, Jae-Sung Lee (19., 23.) erhöhte wenig später gleich doppelt. Durch den Dreier kann Mainz nicht mehr direkt absteigen, gegebenenfalls nur noch in die Relegation müssen.

Schon zur Halbzeit fällte Sky-Experte Lothar Matthäus ein vernichtendes Urteil. "Es ist absolut unverständlich. Katastrophaler Aufritt in den ersten 45 Minuten", sagte er und legte nach der Partie nach: "Es war einfach nichts, nichts, was zum Fußball gehört. Marco Reus und vielleicht Schlotterbeck will ich ein bisschen rausnehmen, aber im Großen und Ganzen waren zu viele dabei, die in der ersten Halbzeit nicht anwesend, nicht aktiv waren und nicht die Einstellung mitgebracht haben."

Besonders bitter ist der Dortmunder Auftritt für Union Berlin, den 1. FC Köln und den VfL Bochum, die mit dem Gastgeber im Tabellenkeller gegen den Abstieg kämpfen. Das ist Terzic angesichts des Finales von Wembley am 1. Juni gegen Real Madrid aber herzlich egal, er muss mit den Kräften seiner Top-Spieler haushalten und den anderen für das große Endspiel Spielpraxis geben.

Außer Schlotterbeck wechselte er auf allen anderen zehn Positionen. Die Euro-Helden saßen entweder auf der Bank (Ian Maatsen, Julian Ryerson, Emre Can, Julian Brandt und Jadon Sancho) oder waren gar nicht im Kader (Gregor Kobel, Mats Hummels, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug).

Und die neue Elf wusste nicht annähernd zu überzeugen. Kampf, Leidenschaft, Einsatz, Laufbereitschaft - beim BVB fehlte es einfach an allem. Mainz nutzte das gnadenlos mit einem starken Auftritt aus. Der BVB konnte froh sein, dass es zur Halbzeit nur 0:3 stand.