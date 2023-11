Trotzreaktion in der Königsklasse! BVB schüttelt Klassiker-Rost ab und bezwingt Newcastle

Dortmund - So geht Wiedergutmachung! Borussia Dortmund hat mit einer starken Leistung auf die deftige 0:4-Klatsche am Wochenende im "Klassiker" gegen die Bayern reagiert und sich mit einem 2:0-Sieg über Newcastle United eine hervorragende Ausgangslage für den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League geschaffen.

Im stolzen Alter von 30 Jahren gelang Niclas Füllkrug am Dienstagabend der erste CL-Treffer seiner Karriere. © INA FASSBENDER / AFP

Keine Frage, die enttäuschende Niederlage gegen den Rekordmeister hatte gesessen, allerdings konnte die Borussia umgehend eine passende Antwort auf dem Platz geben und steht nun zwei Spieltage vor dem Ende der Gruppenphase mit einem Bein im Achtelfinale.

Rund zehn Zeigerumdrehungen tasteten sich beide Mannschaften vorsichtig ab, dann nahmen die schwarz-gelben Hausherren das Zepter jedoch energischer in die Hand und erhöhten die Schlagzahl. Füllkrug (13.) und Adeyemi (15.) stellten NUFC-Keeper Nick Pope aber zunächst noch lösbare Aufgaben.

In der 26. Minute hatte der englische Schlussmann allerdings kein Rezept mehr parat. Der BVB kombinierte sich geschickt sowie zügig durch die Mitte in den Strafraum, wo Sabitzer schließlich Füllkrug bediente, der nur noch seinen linken Fuß reinhalten musste und das Leder so zur verdienten 1:0-Führung und seinem ersten CL-Treffer in die Maschen beförderte.

Während der Treffer die Dortmunder Brust in der Folge noch breiter werden ließ, fanden die handzahmen "Magpies" vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park nicht so recht in die Partie.

Erst nach einer Dreiviertelstunde hatte Ex-Hoffenheimer Joelinton infolge einer Ecke den Ausgleich auf dem Kopf, Kobel war aber zur Stelle (45.).