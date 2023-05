Wegen dieser Aussagen! Fliegt Matthias Sammer beim BVB?

Dortmund - Es vergeht keine Woche, in der sich der BVB mitten im Titelkampf nicht mit irgendwelchen Nebengeräuschen beschäftigen muss. Diskussionen um Abgänge und Neuzugänge sind da schon Tagesgeschäft für die Borussia aus Dortmund.

Matthias Sammer (55) sorgt beim BVB mitten im heißen Titelrennen für unnötige Probleme. © picture point/Sven Sonntag

Doch dass ein Mann aus dem "eigenen Stall" für Wirbel sorgt, das schmeckt den Verantwortlichen gar nicht.

Vor allem nicht, weil der Sportliche Berater Matthias Sammer (55) ausgerechnet ein dickes Loch in eine Baustelle grub, die die Schwarz-Gelben seit Monaten versuchen, nicht aufzureißen: der mögliche Transfer von Superstar Jude Bellingham (19) zu Real Madrid.

Am Dienstag fungierte Sammer als Experte bei Amazon Prime, als die Königlichen im Champions-League-Halbfinale auf Manchester City trafen.

Als das Thema dann zwangsweise auf Bellingham kam, dürften Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl (43) und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (63) angesichts der Aussagen ihres Sportlichen Beraters verdutzt in den Fernseher geschaut haben.

"Er würde zumindest eine bessere Erziehung bekommen als in Dortmund. Weil zum Teil natürlich ein 19-Jähriger manchmal auch ein paar Flausen neben dem Feld und manchmal auch auf dem Feld im Kopf hat, was vollkommen normal ist für seine Entwicklung. Ich glaube, dass man darauf Einfluss nehmen muss", so Sammer über den Engländer.