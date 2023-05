Drama um DFB-Star und Sky-Moderatorin: Sie haben ihr Baby verloren!

Am Dienstag teilte Moderatorin Laura Winter (34) den Schicksalsschlag mit ihrer Followerschaft. Sie ist seit 2021 mit Jonas Hofmann (30) liiert. © Screenshot/Instagram/laurawinter

Das Schicksal traf die beiden besonders hart, denn sie haben ihr ungeborenes Kind vor dem errechneten Entbindungstermin verloren.

Die 34-Jährige wandte sich am Dienstag in einer Instagram-Story an ihre Followerschaft und machte den schweren Verlust öffentlich.

Im Hintergrund halten die beiden kleine, süße, gestrickte Babyschuhe gemeinsam in der Hand. Das Bild ist schwarz-weiß eingefärbt.

Darauf schreibt Laura: "Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden", schreibt die Moderatorin.

Das Baby sollte die Krönung ihrer noch jungen Liebe werde. Sie und Hofmann sind seit 2021 liiert, Ende des Jahres hatte der Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach die Beziehung öffentlich bestätigt.