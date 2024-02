Flutlicht-Pünktchen: Kirsteins Geistesblitz reicht vor toller Kulisse nicht!

Leipzig - Mit 39 Toren war in den bisher 18 Spielen der BSG Chemie Leipzig in der Regionalliga Nordost offensiv am wenigsten los. Das spiegelte sich so auch im Nachholer des 17. Spieltags am Mittwochabend wieder, als es am Ende immerhin 1:1 (1:1) gegen den FSV Luckenwalde hieß.