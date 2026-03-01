Hochrisikospiel Chemie Leipzig gegen Halle im Liveticker: HFC-Bus unter Polizeischutz gelandet

Leipzig - Eskalations-Gefahr am Sonntag in Leutzsch! Der Hallesche FC ist um 14 Uhr bei der BSG Chemie Leipzig zum Regionalliga-Duell zu Gast! Die Polizei begleitet das Geschehen rund um den Rasen mit einem Großaufgebot, circa 1000 Beamte sollen vor Ort sein.

Im Alfred-Kunze-Sportpark wird es am Sonntag sicherlich hitzig werden. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie brisant es werden kann, lässt sich nur erahnen. Die Stadt Leipzig sprach in einer Allgemeinverfügung von einer "konkreten Gefahr. In diesem Rahmen könne es demnach im weiten Umfeld des Alfred-Kunze-Sportparks zu einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben" kommen.

Die Polizei ist vorbereitet, hat das Hinspiel im Blick, wo zahlreiche Fans das Feld stürmten. Wasserwerfer, Hubschrauber und Drohnen sollen dafür sorgen, dass im Ernstfall schnell eingegriffen werden kann.

Spannend: Die Beamten gehen davon aus, dass sich Lok-Leipzig-Anhänger mit den HFC-Fans zusammentun werden. Dann wäre eine Eskalation offenbar vorprogrammiert, wenn man auf die Chemie-Anhänger treffen würde.

"Bei einem Aufeinandertreffen der verfeindeten Gruppierungen ist mit sofortigen körperlichen Auseinandersetzungen zu rechnen", heißt es.