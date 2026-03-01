Hochrisikospiel Chemie Leipzig gegen Halle im Liveticker: HFC-Bus unter Polizeischutz gelandet
Leipzig - Eskalations-Gefahr am Sonntag in Leutzsch! Der Hallesche FC ist um 14 Uhr bei der BSG Chemie Leipzig zum Regionalliga-Duell zu Gast! Die Polizei begleitet das Geschehen rund um den Rasen mit einem Großaufgebot, circa 1000 Beamte sollen vor Ort sein.
Wie brisant es werden kann, lässt sich nur erahnen. Die Stadt Leipzig sprach in einer Allgemeinverfügung von einer "konkreten Gefahr. In diesem Rahmen könne es demnach im weiten Umfeld des Alfred-Kunze-Sportparks zu einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben" kommen.
Die Polizei ist vorbereitet, hat das Hinspiel im Blick, wo zahlreiche Fans das Feld stürmten. Wasserwerfer, Hubschrauber und Drohnen sollen dafür sorgen, dass im Ernstfall schnell eingegriffen werden kann.
Spannend: Die Beamten gehen davon aus, dass sich Lok-Leipzig-Anhänger mit den HFC-Fans zusammentun werden. Dann wäre eine Eskalation offenbar vorprogrammiert, wenn man auf die Chemie-Anhänger treffen würde.
"Bei einem Aufeinandertreffen der verfeindeten Gruppierungen ist mit sofortigen körperlichen Auseinandersetzungen zu rechnen", heißt es.
12.28 Uhr: HFC-Bus unter Polizeischutz in Leutzsch gelandet
Die Gäste sind da! Unter massivem Polizeischutz ist der HFC-Bus beim Alfred-Kunze-Sportpark gelandet.
Inzwischen haben sich die Spieler auch schon auf den Rasen gewagt, um das Geläuf zu begutachten.
12.15 Uhr: HFC richtet Appell an eigene Fans
Natürlich wollen beide Teams nicht, dass die Sachlage außerhalb des Rasens irgendwie eskaliert.
Die Gäste aus Halle haben in einem Statement deshalb auch noch einmal an die eigenen Fans appelliert. Darin heißt es unter anderem:
"Ein besonnenes und deeskalierendes Auftreten aller Beteiligten ist die Grundlage für einen gelungenen Fußballnachmittag. Dazu tragen Fans, Vereine und Einsatzkräfte gleichermaßen bei. Unser gemeinsames Ziel ist ein sicheres, respektvolles und positives Erlebnis für alle – getragen von Leidenschaft auf den Rängen und gegenseitigem Respekt im Miteinander."
12.04 Uhr: Stadion ist auf
Im Grunde genommen ist alles angerichtet im Alfred-Kunze-Sportpark. Die Stadiontore wurden um 12 Uhr geöffnet, noch sind aber kaum Anhänger da.
Rund um das Chemie-Stadion ist die Polizeipräsenz aber deutlich zu sehen.
Titelfoto: EHL Media