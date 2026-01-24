Neuzugang trifft sofort, aber noch immer kein Sieg für Chemie Leipzigs Schmidt

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig hat auch das letzte Testspiel der Wintervorbereitung nicht gewinnen können. Gegen den Nord-Regionalligist FSV Schöningen hieß es am Ende auf dem Kunstrasen der Sachsen 1:1 (1:1). Damit ist der neue Trainer Alexander Schmidt weiterhin sieglos mit seinem neuen Klub.

Chemie Leipzigs Winterneuzugang Cyrill Akono machte direkt mit einem Treffer auf sich aufmerksam. © BSG Chemie Leipzig/Sebastian Bloch

Die Winterneuzugänge durften sich direkt beweisen - und machten das zu Beginn der Partie auch richtig gut. Folgerichtig gingen die Chemiker auch in Führung. Torschütze: Cyrill Akono, der sich Grün-Weiß erst vor ein paar Tagen angeschlossen hat.

Allerdings konnten die Gastgeber den Vorsprung nicht halten, fingen sich vor dem Pausenpfiff noch den 1:1-Gegentreffer.

Nach Wiederanpfiff egalisierten sich beide Teams zunächst.

Erst in der Schlussphase legten die Chemiker wieder eine Schippe drauf, erarbeiteten sich gegen Schöningen gute Chancen. Ein weiterer Treffer sollte allerdings nicht fallen und es blieb beim gerechten Remis.

Am kommenden Freitagabend soll es dann für die Grün-Weißen in der Regionalliga gegen den Chemnitzer FC weitergehen. Noch ist allerdings nicht klar, ob die Witterungsverhältnisse einen Anpfiff hergeben.