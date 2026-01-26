Noch ein neuer Stürmer für Chemie Leipzig und wohl die Spielabsage gegen Chemnitz!

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig hat in diesem Winter sehr viel dafür getan, den Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost mit breiter Brust anzugehen. Sechs Neuzugänge für alle Mannschaftsbereiche, dazu mit Alexander Schmidt (59) einen neuen und erfahrenen Trainer geholt. Die Mission ist klar: die Klasse halten.

Das Hinrundenspiel im August ging knapp an den Chemnitzer FC. Nach 90 Minuten stand es 1:0. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Es ist aber absolut nicht unwahrscheinlich, dass der Startschuss für die Punktejagd verschoben werden muss. Am kommenden Freitag (19 Uhr) würden die Grün-Weißen eigentlich den Chemnitzer FC im Alfred-Kunze-Sportpark begrüßen wollen.

Der neuerliche Wintereinbruch am Montag spricht aber nicht unbedingt für einen geplanten Anstoß. "Aufgrund des Schneefalls steht derzeit eine Spielabsage im Raum", heißt es auf TAG24-Anfrage seitens des Klubs aus Leutzsch.

Der Rasen im AKS ist wieder von einer weißen Schicht bedeckt. Zuvor waren auch alle Testspiele auf dem nahen Kunstrasen absolviert worden, da die Verletzungsgefahr für die Spieler einfach zu hoch war.

Stand jetzt wird sich das bis Freitag nicht ändern. "Sollte es zu einer Absage kommen, bemühen wir uns um einen Testspielgegner", so Grün-Weiß. Schade, denn gerade beim letzten Testkick am Samstag gegen Schöningen (1:1) hatte man bei den Chemikern eine deutliche Leistungssteigerung erkennen können.

Die Wintereinkäufe haben sich gut eingefügt. Der neue Stürmer Cyrill Akono (25) konnte direkt einen Treffer beisteuern.