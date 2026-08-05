Torlose Ratifo-Rückkehr - aber Chemie Leipzig verliert Regionalliga-Kracher trotzdem

Leipzig - Fast hätte es wie im Vorjahr wieder ausgerechnet gegen den Halleschen FC zum ersten Punktgewinn der Saison gereicht. Doch in der Nachspielzeit verlor die BSG Chemie Leipzig doch noch mit 0:1 (0:0).

Ein Polizei-Großaufgebot begleitete die HFC-Fans zum Alfred-Kunze-Sportpark. © EHL Media

Auf gar keinen Fall sollen sich die Geschehnisse aus dem Vorjahr wiederholen, als Chemie die ersten sechs (!) Ligaspiele verlor. Ausgerechnet gegen den HFC glückte am 7. Spieltag beim 0:0 der erste Punkt - am Mittwoch traf Grün-Weiß wieder auf Rot-Weiß.

Die Partie, die von einem Großaufgebot der Polizei abgesichert wurde, lief erwartungsgemäß äußerst körperbetont ab. Besonders Stanley Ratifo, neben Burim Halili einer von zwei Ex-Chemikern in der HFC-Startelf, bekam mehrmals die volle Härte zu spüren.

Vielleicht auch, weil er fast jedes Mal länger am Boden liegen blieb, skandierte der BSG-Fanblock: "Stanley ist ein H*rensohn". Aber auch der Wechsel des Stürmers in seine Heimatstadt stieß die Anhänger sauer auf.

Chemie war nach zwei Spielen nicht nur punkt-, sondern auch torlos. Das wollte Luca Bürger gern ändern, brachte in der 33. Minute einen scharf getretenen Freistoß vors Hallenser Gehäuse, den die Gäste aber zu klären wussten.

Auch eine Reihe von Ecken erarbeitete sich das Team von Alexander Schmidt, konnte aus ihnen aber kein Kapital schlagen.