Trotz Einspruch gegen Urteil: Sportgericht bestraft Chemie-Spieler Weigel nach Fan-Attacke

Bereits Ende September hatte das NOFV-Verbandsgericht den Leipziger Innenverteidiger Julian Weigel (24) für fünf Regionalliga-Meisterschaftsspiele gesperrt. Dagegen war der Verein in Berufung gegangen, hatte das Urteil als "unverhältnismäßig und weltfremd" bezeichnet.

Das Verbandsgericht blieb aber knallhart - und bestätigte die Fünf-Spiele-Sperre am Mittwochabend nach einer mündlichen Verhandlung endgültig. Die Vollstreckung von zwei Spielen wird allerdings bis zum Ende der Saison 2025/2026 zur Bewährung ausgesetzt werden.

Nach der Beweisaufnahme sei das Gericht davon überzeugt, dass Weigel "nach einem langen Anlauf und mit hoher Geschwindigkeit" auf einen auf das Spielfeld gestürmten HFC-Fan losgegangen war und diesen somit zu Boden geworfen hatte. Für diese "besondere Intensität des Verhaltens" sei kein rechtfertigender Grund erkennbar gewesen.

Weiter hieß es in der Mitteilung aber: "Das Verbandsgericht wertete jedoch zugunsten des nicht vorbestraften Spielers das Fehlverhalten der Anhänger des Halleschen FC sowie die psychische Überforderung in einer extremen Ausnahmesituation."

Aufgrund dieser besonderen Umstände sowie des "persönlichen Eindrucks des Spielers vor dem Verbandsgericht" habe man sich nun im Berufungsprozess aber dazu entschieden, einen Teil der Strafe zur Bewährung auszusetzen.