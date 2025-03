CFC: Hat der Hype vorm Prestigeduell die Mannschaft im Pokal gelähmt?

Chemnitz - Mit dem Halbfinal-Ticket in der Tasche wollte CFC -Routinier Robert Zickert (35) in seinen 35. Geburtstag reinfeiern. Klappte leider nicht: 0:2 gegen Drittligist FC Erzgebirge Aue .

Robert Zickert (l.) war bedient. Seine Mannschaft konnte nicht viel von dem umsetzen, was sie sich vorgenommen hatte. © imago/Fotostand

Dem Routinier war am Tag nach der Derbypleite alles andere als zum Feiern zumute. "Die erste Halbzeit war nicht gut. Wir lagen völlig zu Recht 0:2 hinten", wertete der Innenverteidiger.

"In der Halbzeit haben wir uns geschüttelt. Nach der Pause haben wir es besser gemacht, hatten aber nicht das Quäntchen Glück, dass einer reingeht. Dann wäre nochmal ordentlich Stimmung im Stadion gewesen", so Zickert.



Eine Erklärung für den schwachen Start in das Prestigeduell hatte Zickert nicht. "Das ist Fußball. Das ist menschlich. Wir haben Jungs, die noch nie vor 15000 Zuschauern gespielt haben. Und dann ist das halt einfach manchmal so", sagte der gebürtige Herzberger.

"Das ist gerade in so einem Spiel nicht schön, nicht passend. Aber na ja. Vor zwei Jahren waren wir die strahlenden Sieger. Dieses Mal war es der Schacht. Das muss man dann auch mal so akzeptieren", so der CFC-Spieler weiter.