Große Personalsorgen beim CFC! Torjäger Bozic und Erlbeck verpassen Nachholspiel

Ein Risiko werden die Himmelblauen nicht eingehen. Bereits am Samstag sind sie in der Liga erneut gefordert. Dann gastiert das spielstarke Team von Viktoria Berlin (drei Siege, ein Remis in den vergangenen vier Partien) im Stadion an der Gellertstraße.

Bozic hatte beim 4:1-Heimsieg gegen Hertha BSC II. einen Doppelpack gefeiert. Eine Woche später beim 0:1 in Meuselwitz fehlte er wegen einer Prellung am Beckenkamm .

"Er kann nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, sondern nur laufen. Und selbst da ist er leider nicht beschwerdefrei", verriet Trainer Christian Tiffert (41) am Montag.

Auch CFC-Kicker Niclas Erlbeck (30) fällt am Dienstag aus. © picture point/Sven Sonntag

Mit Torhüter Stanley Birke (18) hat sich ein weiterer Spieler abgemeldet. Tiffert: "Er hat sich einen Magen-Darm-Infekt eingefangen."

Beim Gegner Altglienicke steht am Dienstagabend erstmals ein neuer Mann an der Seitenlinie. Murat Salar (46), zuletzt beim Oberligisten Charlottenburger FC Hertha 06, löste vor knapp einer Woche den frei gestellten, ehemaligen CFC-Trainer Karsten Heine (68) ab.

Erschwert dieser Wechsel die Vorbereitung und taktische Ausrichtung der Himmelblauen? "An den Grundthemen, wie die VSG Fußball spielen will, wird sich nichts großartig verändern", erklärt Tiffert: "Fußballerisch ist die Mannschaft top besetzt - und das in allen Mannschaftsteilen. An einem guten Tag schnüren die Berliner ihren Gegner am Strafraum ein und spielen sich schon mal in einen Rausch."

Das wollen die Chemnitzer am Dienstagabend tunlichst vermeiden. "Wir müssen sie möglichst weit vom eigenen Sechzehner weghalten und unsere Tormöglichkeiten möglichst effizient nutzen", betont Tiffert.