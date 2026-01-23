Hier findet der letzte Test für den Chemnitzer FC statt
Chemnitz - In genau einer Woche startet der Chemnitzer FC bei der BSG Chemie Leipzig in die letzten 15 Saison-Spiele. Zuvor steht für das Team von Trainer Benjamin Duda (37) ein letzter Test auf dem Programm.
Um 18.30 Uhr empfängt der CFC am Freitag den Oberligisten VFC Plauen zur Generalprobe. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Gespielt wird in Rochlitz auf dem Kunstrasenplatz des BSC Motor.
Die Partie ist auf zweimal 45 Minuten angesetzt und bietet dem Trainerteam die letzte Gelegenheit, wichtige Abläufe unter Wettkampfbedingungen zu testen und weitere Eindrücke vor dem Liga-Start zu sammeln.
Es ist der vierte und letzte Test der laufenden Wintervorbereitung. Die bisherigen Spiele, die alle in der Türkei ausgetragen wurden, verliefen torreich: 3:3 gegen Fortuna Köln, 1:1 gegen den Wuppertaler SV, 5:2 gegen den slowakischen Erstligisten Podbrezová.
Am Dienstag kehrten die Himmelblauen aus dem Trainingslager zurück. Bei durchweg optimalen Bedingungen und frühlingshaften Temperaturen konnte Duda in Lara sein Trainingsprogramm durchziehen. Seit Mittwochnachmittag stand die Mannschaft wieder im Sportforum auf dem Platz.
Titelfoto: Harry Härtel