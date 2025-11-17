Kompakt, souverän, offensivstark: CFC geht gut gerüstet ins Zwickau-Derby

Chemnitz - Drei Tore in der Anfangs- und drei in der Schlussphase, ein souveränes 6:0 beim Sechstligisten Reichenbacher FC - der Chemnitzer FC fährt am Samstag mit viel Selbstbewusstsein im Gepäck zum Derby beim FSV Zwickau.

CFC-Trainer Benjamin Duda (37) zeigt sich zufrieden. © Picture Point/Gabor Krieg

Trainer Benjamin Duda (37) war mit dem Auftritt der Himmelblauen im Landespokal-Achtelfinale rundum zufrieden: "Besser geht’s kaum. Ich muss meine Jungs wirklich sehr loben, wie sie diese knifflige Aufgabe bei einem heimstarken Gegner gelöst haben."

Der Duda-Plan - frühes Attackieren, hohe Flanken auf Ziehstürmer Dejan Bozic (32) - war schnell erkennbar.

Die Vogtländer hatten in der Anfangsviertelstunde große Probleme. Ehe sie sich darauf einstellen konnten, lagen sie 0:3 hinten.

"Wir haben sehr gewissenhaft und akribisch auf diesen Gegner hintrainiert, uns mit reichlich Videomaterial auf die Reichenbacher vorbereitet. Die ersten drei Treffer resultierten aus einem richtig guten Muster", betonte der Chefcoach.