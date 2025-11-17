Kompakt, souverän, offensivstark: CFC geht gut gerüstet ins Zwickau-Derby
Chemnitz - Drei Tore in der Anfangs- und drei in der Schlussphase, ein souveränes 6:0 beim Sechstligisten Reichenbacher FC - der Chemnitzer FC fährt am Samstag mit viel Selbstbewusstsein im Gepäck zum Derby beim FSV Zwickau.
Trainer Benjamin Duda (37) war mit dem Auftritt der Himmelblauen im Landespokal-Achtelfinale rundum zufrieden: "Besser geht’s kaum. Ich muss meine Jungs wirklich sehr loben, wie sie diese knifflige Aufgabe bei einem heimstarken Gegner gelöst haben."
Der Duda-Plan - frühes Attackieren, hohe Flanken auf Ziehstürmer Dejan Bozic (32) - war schnell erkennbar.
Die Vogtländer hatten in der Anfangsviertelstunde große Probleme. Ehe sie sich darauf einstellen konnten, lagen sie 0:3 hinten.
"Wir haben sehr gewissenhaft und akribisch auf diesen Gegner hintrainiert, uns mit reichlich Videomaterial auf die Reichenbacher vorbereitet. Die ersten drei Treffer resultierten aus einem richtig guten Muster", betonte der Chefcoach.
Am Samstag begleiten den CFC rund 2000 Fans
Erfreulich für ihn: Alle Personal-Wechsel fruchteten. Torhüter David Wunsch (22) war bei den wenigen gefährlichen Aktionen des RFC auf dem Posten. Artur Mergel (28) führte im zentralen Mittelfeld klug Regie. Felix Müller (28) räumte in der Abwehrzentrale kompromisslos ab. Leon Damer (25) sorgte mit seiner Hereingabe nach 25 Sekunden für die Führung und erzielte das 2:0 per direkten Freistoß.
"Wir haben Mitte November einen sehr guten IST-Zustand von allen 17 einsatzbereiten Feldspielern. Wir sind topfit, treten sehr geschlossen auf, haben einen sehr guten Teamgeist. Das hat das Spiel in Reichenbach einmal mehr gezeigt", erklärte Duda.
Diesen Schwung wollen seine Jungs mitnehmen in die letzten vier Punktspiele des zu Ende gehenden Fußballjahres. "Am Samstag in Zwickau werden wir genau diese Geschlossenheit im Kollektiv sofort wieder brauchen", blickte Duda voraus.
Begleitet wird seine Mannschaft am Samstag von rund 2000 Fans. Nachdem das erste Kontingent restlos ausverkauft war, stellten die Zwickauer den Chemnitzern nochmals 500 Eintrittskarten für den Gästebereich zur Verfügung.
Titelfoto: Picture Point/Gabor Krieg