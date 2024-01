Nach 411 Tagen Leidenszeit: CFC-Offensivmann Max Roscher ist zurück!

CFC-Offensivspieler Max Roscher (20) feierte am Freitag in Belek gegen den HFC sein Comeback, 411 Tage nach der schweren Sprunggelenkverletzung. © Chemnitzer FC/Ulli Ludwig

Gerichtet waren diese emotionalen Worte an Offensivmann Max Roscher. Für den 20-Jährigen ging mit dem Testspiel im türkischen Belek eine lange Leidenszeit zu Ende.



Am 27. November beim 4:0 im Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena zog sich Roscher eine Verletzung im linken Sprunggelenk zu. Danach stand er nie wieder auf dem Rasen.

Zweimal musste das himmelblaue Eigengewächs am Sprunggelenk operiert werden. Monatelang kämpfte Roscher in der Reha für sein Comeback. Am Freitag, 411 Tage nach dem Jena-Spiel, war es endlich so weit.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit schickte CFC-Coach Christian Tiffert (41) Roscher auf den Platz. "Ich war nach den 45 Minuten schon ziemlich kaputt. Am Tag danach hatte ich Muskelkater. Auch das Sprunggelenk hat sich gemeldet. Ich denke, nach so langer Zeit ist das ganz normal", erklärte der Rückkehrer.

Er gestand: "Wieder das Trikot überzustreifen und mit den Jungs zu kicken, das war ein ganz besonderes Gefühl."