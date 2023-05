Alle zwei Jahre Ausverkauf: Eintracht Frankfurt vor ungewissem Sommer

Frankfurt am Main - Nach der angekündigten Trennung von Oliver Glasner (48) steht Eintracht Frankfurt mal wieder vor einem schwierigen Sommer mit einem großen Umbruch.

Auch 2023 herrscht keine Ruhe. Der Verein gab am Dienstagabend die Trennung von Glasner nach dem Pokalfinale am 3. Juni gegen RB Leipzig bekannt. Die Ära des Österreichers wird dann nach zwei turbulenten Spielzeiten enden.

Wer folgt auf den Erfolgscoach mit Europa-League-Titel und - mindestens - DFB-Pokalfinaleinzug? Und: Mit welchem Personal kann der neue Trainer - gehandelt werden Dino Toppmöller (42) und Matthias Jaissle (35) - am Main arbeiten?

Es gibt viel zu tun für Sport-Vorstand Markus Krösche (42). © Christian Kolbert/dpa

"Wir sind der Auffassung, dass nach all den Spekulationen und auch aufgrund der in den letzten Wochen und Monaten aufgekommenen Unruhe rund um die Trainerpersonalie nun Klarheit in der Zukunftsfrage wesentlich ist, um den Fokus von Trainer und Mannschaft komplett auf die Saisonziele und das Pokalfinale zu richten", sagte Sport-Vorstand Markus Krösche (42).

Ziel sei nun "der bestmögliche Abschied" für Glasner. Gemeint ist der Pokalsieg, dann würde sich der 48-Jährige mit zwei Titeln in zwei Spielzeiten verabschieden.

Die Arbeitsaufteilung ist klar: Glasner soll die zuletzt schwer strauchelnde Mannschaft bis Berlin wieder in Schuss bringen. Krösche wird im Hintergrund zunächst den neuen Trainer suchen und dann schnell mit den Kader-Arbeiten für die Saison 2023/24 beginnen.

Ohne Kamada und Ndicka muss neue Qualität her, schon in dieser Spielzeit wirkte der Kader oft zu dünn und unausgeglichen. Dem Vernehmen nach gilt Toppmöller, den Krösche aus Leipzig kennt, als Favorit für den Trainerposten.

Der Sohn von Klaus Toppmöller arbeitete zuletzt als Assistent von Julian Nagelsmann (35) beim FC Bayern und vertrat seinen Chef in einzelnen Spielen, als dieser ausfiel.