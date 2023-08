Bundesliga-Start für SGE: Irrer Toppmöller-Countdown und wohl mit Kolo Muani

Der Vizeweltmeister hatte sich einen Magen-Darm-Infekt zugezogen, konnte am Freitag jedoch wieder mit der Mannschaft trainieren. Seit Wochen wird über einen Wechsel des 24 Jahre alten Senkrechtstarters nach Paris spekuliert. Die Frankfurter wollen eine Ablöse von rund 100 Millionen Euro für ihn haben. Die Sommer-Transferperiode endet am 1. September.

"Die Vorfreude bei mir ist riesengroß. Es ist für uns wie für Darmstadt der perfekte Start in die Liga-Saison", so Toppmöller.

Nach dem Europa-League-Sieg 2022 und dem Einzug ins DFB-Pokal-Finale 2023 steht die Eintracht auch in der neuen Saison mehr im Blickpunkt - und auch der eigene Anspruch ist gestiegen. "Wir haben in den vergangenen Jahren die Latte hochgelegt, damit sind auch die Erwartungen gestiegen", befand Torwart Kevin Trapp (33). Dies sei "grundsätzlich etwas Positives".

So sollen die ambitionierten Ziele erreicht werden: In der Bundesliga um einen Europacup-Platz kämpfen, in die Gruppenphase der Conference League und in das DFB-Pokalfinale zu kommen. Die erste Pokal-Runde wurde bei Lokomotive Leipzig (7:0) locker überstanden.



Am Donnerstag steht die erste internationale Aufgabe an. In der Play-Off-Runde zur Conference League ist Anpfiff bei Levski Sofia, das sich gegen den Hapoel Beerscheva (Israel) durchgesetzt hat. Das Rückspiel gegen die Bulgaren folgt am 31. August.

Der Gewinner des Duells qualifiziert sich für die Gruppenphase. "Ich habe mir das Quali-Spiel nicht angesehen, weil die Aufgabe in der Liga erst einmal wichtiger ist", sagte Toppmöller. "Mit den Playoffs beschäftigen wir uns erst ab Montag."