"0:1 geht auf meine Kappe": Kevin Trapp mit klaren Worten nach Niederlage gegen Leverkusen

Frankfurt am Main - Nach dem 0:3 (0:1) bei Bayer Leverkusen ist Eintracht Frankfurt wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Das sieht auch Torhüter und Kapitän Kevin Trapp so.

"Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und die Leverkusener vor Probleme gestellt", sagte Trapp. "Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen und haben hoch attackiert. Das haben wir sehr gut gemacht."

"Den ersten Treffer muss ich auch an nicht guten Tagen haben. Der geht klar auf meine Kappe", sagte Trapp nach dem Spiel im Interview mit DAZN. "Das tut mir natürlich leid für meine Mannschaft, die einen Riesenaufwand betrieben hat in der ersten Halbzeit."

Kevin Trapp hofft auf zwei weitere Siege in der Hinrunde. © Marius Becker/dpa

Anders war dann leider das Auftreten in den zweiten 45 Minuten. Zwar kann man den Frankfurtern nicht vorwerfen, aufgegeben zu haben. Aber hier wurde dann doch ein Klassenunterschied deutlich und Jeremie Frimpong (51.) sowie Florian Wirtz (57.) erhöhten auf 3:0.

"Ich der zweiten Halbzeit haben wir Leverkusen nach dem 2:0 ihre ganze Klasse ausspielen lassen. Die stehen nicht zu Unrecht da oben", befand dann auch Kevin Trapp.

Allerdings machte der Kapitän klar, dass für seine Mannschaft eine extrem anstrengende Halbsaison zu Ende geht. "Das ist keine Ausrede, aber was wir nicht vergessen dürfen: Am Mittwoch machen wir unser 27. Spiel. Das kostet einfach Körner", sagte er.

Dennoch zog Trapp ein positives Fazit. Gewinne man am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach stehe man bei 24 Punkten in der Fußball-Bundesliga. Und nach der Weihnachtspause gibt's noch eine letztes Hinrundenspiel am 13. Januar bei RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr).

"Wenn wir das gewinnen, dann hätten wir 27 Punkte. Wenn wir das erreichen, dann ist es eine sehr gute Hinrunde", so der Nationalspieler.