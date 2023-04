"Tolle Visitenkarte abgegeben": Frankfurter Erleichterung nach Halbfinal-Einzug

Frankfurt am Main - Bei Eintracht Frankfurt ist die Erleichterung nach dem 2:0 (2:0) im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Union spürbar. Etwas Großes erreicht haben die Hessen in der aktuellen Saison allerdings noch nicht.

"Wir haben eine tolle Visitenkarte abgegeben", sagte SGE-Coach Oliver Glasner (48) nach dem Spiel. © Arne Dedert/dpa

Es war die erste gewonnene Partie nach sieben sieglosen Pflichtspielen in Folge. Dennoch hatte die Formkurve der Adlerträger zuletzt ein wenig nach oben gezeigt.

So wurde etwa am vergangenen Freitag beim 1:1 gegen den VfL Bochum ein Sieg nur wegen der schlechten Chancenverwertung verpasst. "Wir haben an die Leistung gegen Bochum angeknüpft und waren von der ersten Sekunde an voll da", sagte Kapitän Sebastian Rode (32) im Interview mit dem Sender sky nach dem Spiel.

Vor gut zwei Wochen hatten die Hessen in der Bundesliga noch unglücklich mit 0:2 in Berlin verloren.

Auch das spielte laut Rode eine Rolle. "Wir hatten uns viel vorgenommen und wollten auch etwas gutmachen nach der 0:2-Niederlage bei Union."

"Für uns war es wichtig, mal wieder zu gewinnen und die Null hinten zu halten. Die Jungs haben eine tolle Visitenkarte abgegeben", sagte Coach Oliver Glasner (48).