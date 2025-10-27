Eintracht-Star Michy Batshuayi muss Todesfall verkraften

Frankfurt am Main - Für Eintracht-Kicker Michy Batshuayi (32) wurde ein privater Albtraum bittere Realität: Sein geliebter Kater Kiyo ist auf tragische Weise gestorben - nachdem er mehrfach lebensrettende Bluttransfusionen erhalten hatte.

Mit einem emotionalen Post verabschiedete sich SGE-Stürmer Michy Batshuayi (32) von seinem geliebten Kater Kiyo. © Montage: Screenshot mbatshuayi/Instagram

Der Belgier ließ seine über 2,8 Millionen Instagram-Follower an der tiefen Trauer teilhaben und veröffentlichte bewegende Zeilen: "Wir haben alles getan, um ihn zu retten, gebetet, gehofft, gefleht … Doch manchmal ruft Gott seine schönsten Engel zu sich."

Kiyo wurde zuvor von einem Auto angefahren und hatte infolgedessen mehrere Transfusionen erhalten müssen, doch offenbar stieß das Immunsystem der Fellnase das fremde Blut ab.

Seine Zellen begannen, das fremde Blut zu bekämpfen - mit schweren Konsequenzen: Leber und Organe verfärbten sich, was Zeichen für eine starke Abstoßungsreaktion sind.

Der belgische Nationalspieler in Diensten von Eintracht Frankfurt schreibt weiter: "Ich habe ihn um Verzeihung gebeten, dass ich ihn nicht so beschützen konnte, wie ich es gewollt hätte."

Die Tierärzte hätten ihm erklärt, dass Kortison hätte helfen können, das Blut besser zu tolerieren, doch damit wäre das ohnehin geschwächte Immunsystem seiner Katze anfällig für Infektionen geworden. Stattdessen verschlechterte sich Kiyos Zustand rapide: "Er war noch wach, erkannte seinen Namen und fraß ein wenig, doch sein Bein verschlechterte sich schnell - geschwollen und stark entzündet."