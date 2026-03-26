Ist er der Brown-Nachfolger? Eintracht will Shootingstar aus den Niederlanden!
Frankfurt am Main - Wird Nationalspieler Nathaniel Brown (22) tatsächlich am Saisonende Eintracht Frankfurt in Richtung eines Topklubs verlassen, so sollen die Hessen mit Mees de Wit (27) vom AZ Alkmaar schon einen adäquaten Nachfolger auf dem Schirm haben.
Bereits mehrfach hätten die Scouts der SGE den Spieler in den vergangenen zwei Monaten beobachtet, berichtet das Portal "Fussballdaten.de".
Der 27-Jährige ist ein Außenverteidiger mit Offensivqualitäten, der beim aktuell Tabellensechsten der niederländischen Eredivisie seine linke Seite als Schienenspieler in einer Dreier- bzw. Fünferkette alleine bearbeitet.
Der 1,81 Meter große Linksfuß gilt als schneller, aber auch sehr robuster und zweikampfstarker Verteidiger, der aber auch unverkennbare Qualitäten in der Offensive besitzt.
Laut "Fußballdaten.de" lobten Beobachter explizit die Flankenqualität de Wits, der auch bei Standards eine überaus gute Figur mache. Zudem rücke er bei Gelegenheit immer gerne mit in den Strafraum ein und sorge für Torgefahr.
Das zeigen zuallererst seine hervorragenden Werte in der aktuellen Saison: In wettbewerbsübergreifend 46 Pflichtspielen bereitete er schon zwölf Treffer vor und erzielte fünf selbst!
Das brachte den gebürtigen Amsterdamer auf die Liste vieler größerer Klubs, vor allem aus der Bundesliga. Dabei hat de Wit eine wirklich schwere Zeit hinter sich.
Nach zwei Jahren mit großen Verletzungsproblemen startet Mees de Wit jetzt richtig durch
2018 war er aus der zweiten Mannschaft von Ajax zur U23 von Sporting Lissabon gewechselt. Nachdem sich de Wit in Portugal aber nicht wie gewünscht entwickelt hatte, ging es für ihn 2021 zurück in die Niederlande zu PEC Zwolle.
Dort wurde er auf Anhieb Stammspieler, was schon im folgenden Sommer zu einem Wechsel nach Alkmaar führte.
Auch dort setzte er sich sofort durch, doch dann kam der große Rückschlag: Wegen einer langwierigen Fußverletzung war de Wit in den kommenden zwei Jahren nicht mehr als ein Gelegenheitsarbeiter.
Bis jetzt: Denn in der aktuellen Spielzeit zeigt er beim Viertelfinalisten der Conference League seine Qualitäten wie nie zuvor.
Da der Spieler einem Wechsel in die Bundesliga sehr zugetan sein soll, dürfte man ihn wohl im Sommer in Deutschlands höchster Spielklasse begrüßen dürfen. Die Frage ist nur, in welchem Trikot. So sollen neben der Eintracht vor allem der VfL Wolfsburg sowie Borussia Mönchengladbach über eine Verpflichtung nachdenken.
Allerdings würde für de Wit eine Ablösesumme fällig werden, da er noch einen Vertrag bis 2029 besitzt. Diese dürfte aber vergleichsweise gering ausfallen und sich im einstelligen Millionenbereich bewegen. Laut "Transfermarkt.de" beträgt der Marktwert des Spielers zurzeit 4,5 Millionen Euro.
Titelfoto: Adam Davy/PA Wire