Ist er der Brown-Nachfolger? Eintracht will Shootingstar aus den Niederlanden!

Frankfurt am Main - Wird Nationalspieler Nathaniel Brown (22) tatsächlich am Saisonende Eintracht Frankfurt in Richtung eines Topklubs verlassen, so sollen die Hessen mit Mees de Wit (27) vom AZ Alkmaar schon einen adäquaten Nachfolger auf dem Schirm haben.

Mees de Wit (l.) im Zweikampf mit Crystal Palaces Jean-Philippe Mateta: Alkmaar hatte bei den Engländern am dritten Spieltag der Conference League mit 1:3 verloren. © Adam Davy/PA Wire

Bereits mehrfach hätten die Scouts der SGE den Spieler in den vergangenen zwei Monaten beobachtet, berichtet das Portal "Fussballdaten.de".

Der 27-Jährige ist ein Außenverteidiger mit Offensivqualitäten, der beim aktuell Tabellensechsten der niederländischen Eredivisie seine linke Seite als Schienenspieler in einer Dreier- bzw. Fünferkette alleine bearbeitet.

Der 1,81 Meter große Linksfuß gilt als schneller, aber auch sehr robuster und zweikampfstarker Verteidiger, der aber auch unverkennbare Qualitäten in der Offensive besitzt.

Laut "Fußballdaten.de" lobten Beobachter explizit die Flankenqualität de Wits, der auch bei Standards eine überaus gute Figur mache. Zudem rücke er bei Gelegenheit immer gerne mit in den Strafraum ein und sorge für Torgefahr.

Das zeigen zuallererst seine hervorragenden Werte in der aktuellen Saison: In wettbewerbsübergreifend 46 Pflichtspielen bereitete er schon zwölf Treffer vor und erzielte fünf selbst!

Das brachte den gebürtigen Amsterdamer auf die Liste vieler größerer Klubs, vor allem aus der Bundesliga. Dabei hat de Wit eine wirklich schwere Zeit hinter sich.