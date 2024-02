Ist er im Sommer weg? Premier League soll diesen Eintracht-Star locken

Eintracht Frankfurts bislang in dieser Saison erfolgreichster Torschütze Omar Marmoush (24) soll das Interesse einiger Klubs aus der Premier League erregt haben. © Tom Weller/dpa

Denn laut dem Portal "Fussball.News" soll Omar Marmoush (24) auf der Liste einiger Teams aus der Premier League stehen - unter anderem bei Tottenham Hotspur, Newcastle United und beim FC Arsenal.

So ganz verwundert das nicht, hat sich der ägyptische Nationalspieler ja in seiner ersten Saison bei den Adlerträgern enorm weiterentwickelt. In 25 Pflichtspielen erzielte Marmoush bereits zwölf Tore für die Hessen und bereitete drei weitere Treffer vor.

Zum Vergleich: Bei seinem vorherigen Arbeitgeber VfL Wolfsburg gelangen ihm in der vergangenen Spielzeit in seinen 36 Einsätzen lediglich sechs Tore und ein Assist.

Die Leistungssteigerung führte natürlich auch dazu, dass der Marktwert des Stürmers sprungartig anstieg. Wurde dieser bei seinem ablösefreien Wechsel an den Main im vergangenen Sommer von "transfermarkt.de" noch auf sechs Millionen geschätzt, so liegt er mittlerweile bereits bei 15 Millionen Euro!