Mit dieser Mega-Summe soll Eintracht Frankfurt bei Bahoya-Transfer rechnen

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts junger Flügelflitzer Jean-Mattéo Bahoya (19) ist nicht nur der bislang schnellste Spieler der Bundesliga , sondern soll in Zukunft auch der nächste Multimillionen-Euro-Deal der Hessen werden.

Gegen Ajax in der Europa League erzielte Jean-Mattéo Bahoya (19) seinen ersten Pflichtspiel-Treffer für die Eintracht. © Uwe Anspach/dpa

Wie "Bild" berichtet, soll man intern bei der Eintracht mit einem Transfererlös von etwa 70 Millionen Euro rechnen!

Der aktuelle Marktwert des Spielers liegt laut "Transfermarkt.de" bei 7,5 Millionen Euro. Bahoya müsste diesen also verzehnfachen. Das klingt erst einmal utopisch, ist es aber gar nicht.

Dazu muss man sich eigentlich nur den bisherigen Werdegang des Franzosen in Frankfurt anschauen.

Anfang 2024 holte ihn Sportvorstand Markus Krösche (44) vom französischen Zweitligisten SCO Angers an den Main. Das ließ sich die SGE acht Millionen Euro kosten - eine stolze Summe für einen 18-Jährigen!

Dann begann der behutsame Aufbau Bahoyas. Standen in seiner ersten Halbsaison in Frankfurt gerade mal acht Kurzauftritte auf dem Papier, so kommt der Spieler in der aktuellen Saison bereits wettbewerbsübergreifend auf 31 Einsätze.