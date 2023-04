Notorischem Nörgler Mario Götze gelingt unrühmliches Kunststück mit Folgen

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurts Edeltechniker Mario Götze (30) erntete zuletzt häufig Kritik für seine Leistung auf dem Platz, mehr aber sogar noch für seine ständige Meckerei gegenüber den Schiedsrichtern. Nun hat dieses unrühmliche Kapitel vorerst seinen Höhepunkt erreicht.

Eintracht Frankfurts Mario Götze (30, l.) sah bei der 1:3-Pleite gegen Bayer 04 Leverkusen seine fünfte Gelbe Karte und muss deshalb beim nächsten Bundesliga-Spiel aussetzen. © Marius Becker/dpa

Eintracht Frankfurt ging am Samstagnachmittag gegen Bayer 04 Leverkusen sang- und klanglos mit 1:3 baden. Damit erlitt man im Kampf um das europäische Geschäft einen herben Rückschlag und fiel aus den Top-6 der Bundesliga.

Falls in der Sonntagspartie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg zu allem Übel auch noch die Wölfe als Sieger den Rasen verlassen, so stürzt man in der Tabelle sogar auf Platz acht ab.



Die Talfahrt der SGE in der Bundesliga geht also weiter und die Laune einiger Akteure scheint nicht erst seit der Leverkusen-Pleite zutiefst betrübt.

Einer dieser Betroffenen ist unter anderem Mario Götze! Seit Wochen befindet sich der Offensivkünstler, den 2:0-DFB-Pokalsieg gegen Union Berlin einmal ausgeklammert in einem akuten Formtief.

Nicht zuletzt zeigt sich dessen Unzufriedenheit hinsichtlich seiner eigenen Leistungen und der Gesamtsituation in zahlreich angesammelten Gelben Karten wegen Meckerns, die auch schon von Eintracht-Coach Oliver Glasner (48) thematisiert wurden.