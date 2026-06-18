Vor DFB-Duell: Star der Elfenbeinküste wird Einreise nach Kanada verweigert

Frankfurt am Main - Ärger für Elye Wahi! Der Stürmer der Frankfurter Eintracht , der an OGC Nizza ausgeliehen ist, muss sich offenbar wegen des Verdachts der Spielmanipulation verantworten. Auch bei der WM läuft nicht alles nach Plan.

Elye Wahi (23, Eintracht Frankfurt) steht für die Elfenbeinküste bei der WM auf dem Rasen. In Kanada gegen Deutschland allerdings nicht. © FRANCK FIFE/AFP

Derzeit weilt Wahi mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste bei der Endrunde in Mexiko, Kanada und den USA. Zum Start in die Gruppenphase gab es einen Sieg gegen Ecuador, als Nächstes steht am Samstag (22 Uhr) das Duell mit der deutschen Elf an - und zwar ohne den Angreifer, der im ersten Spiel in Philadelphia noch in der ersten Elf stand.

Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, konnten die "erforderlichen Genehmigungen" der Behörden für den 23-Jährigen nicht eingeholt werden. Wahi wurde eine Einreise nach Kanada verwehrt, das Spiel gegen Deutschland findet in Toronto statt. Zu Hintergründen wurden keine Angaben gemacht.

Auch auf der anderen Seite des Großen Teichs droht ihm erheblicher Ärger. Wie "The Athletic" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, die mit den Vorgängen vertraut seien, berichtet, soll gegen den Angreifer in Frankreich aktuell ein Ermittlungsverfahren geführt werden.

Der Vorwurf: Wahi habe sich beim torlosen Remis in der Liga gegen den FC Metz am 17. Mai dieses Jahres absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt. Bei der besagten Partie wurde dem Ligaverband FLP zufolge ein auffälliges Wettverhalten festgestellt.

Unter anderem wurde auch darauf gewettet, dass Wahi im Kräftemessen mit Metz eine Gelbe Karte erhalten würde. Laut dem Verband liege "ein ungewöhnliches Wettvolumen" im Zusammenhang mit der Verwarnung des Ivorers vor.