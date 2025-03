Wahnsinn: Mit dieser Ablöse rechnet Eintracht Frankfurt bei Kauã Santos!

Damit würde er in einer Liga mit seinem Landsmann Alisson (32) spielen, der 2018 für die für einen Torhüter Wahnsinnssumme von 62,5 Millionen Euro vom AS Rom an die Anfield Road zum FC Liverpool wechselte.

Kauã Santos wird bereits als zukünftiger Keeper der brasilianischen Nationalmannschaft gehandelt. © Anke Waelischmiller/dpa

Seine großartige Leistung beim 3:1-Sieg in Bochum, als er der "Man of the Match" war und die so wichtigen drei Punkte im Kampf um die europäischen Plätze festhielt, hat die Torhüter-Diskussion weiter angeregt.

Schon jetzt gilt der 21-Jährige als heißer Anwärter auf den Posten im Kasten der brasilianischen A-Nationalmannschaft.

Bei seinem ehemaligen Klub Flamengo Rio de Janeiro soll man sich laut dem Bericht der "Sport Bild" mittlerweile jedenfalls ziemlich ärgern, dass man den 1,96 Meter großen Keeper 2023 für vergleichsweise günstige 1,6 Millionen Euro hat ziehen lassen.

Bei der SGE hatte Kauã Santos schon im vergangenen Jahr seinen 2028 auslaufenden Vertrag frühzeitig bis ins Jahr 2030 verlängert und gilt hier in jedem Fall als zukünftiger Stammtorwart. Bis dann die geforderten 60 Millionen Euro geboten werden ...