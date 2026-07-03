03.07.2026 17:50 Energie-Cottbus-Blog: FCE entgeht gegen Altglienicke nur knapp der Blamage

Energie-Cottbus-Blog: FCE geht mit Probekeeper Julian Pollersbeck in den Test gegen die VSG Altglienicke.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt. Seit Tagen schuftet die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) bei hochsommerlichen Temperaturen in der Vorbereitung. Dazu wurden die drei Testspiele gegen Lok Calau (17:0), LSV Bergen (23:0) und die Cottbuser Stadtauswahl (4:0) torreich beschlossen. Die nächsten Tests folgen am 3. Juli gegen die VSG Altglienicke (in Cottbus Willmersdorf, 18 Uhr), am 4. Juli gegen Herthas U23 (in Peitz, 14 Uhr) und am 11. Juli gegen den Halleschen FC (in Finsterwalde, 13 Uhr), ehe es danach ins Trainingslager geht. In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

3. Juli, 19.50 Uhr: Energie entgeht knapp der Blamage und spielt 1:1

Hatte Energie im ersten Abschnitt deutlich mehr Spielanteile, legte Altglienicke im zweiten Durchgang deutlich zu und markierte durch Jonas Nietfeld (76.) sogar die Führung. Yussuf Wardak (82.) gelang immerhin den Ausgleich, der die Totalblamage verhinderte. Über diese Leistung wird zu reden sein.

3. Juli, 19.05 Uhr: Energie tauscht fast komplett durch

Energie tauscht bis auf Pollersbeck im Tor tatsächlich komplett durch. Diese Elf bestreitet jetzt die zweiten 45 Minuten: Pollersbeck - Hofmann, Malone, Campulka, Zaydan - Hannemann, Reschke - Butler, Guttau, Wardak - Tattermusch. Auch Altglienicke hat vollständig gewechselt. Auf dem Feld jetzt: Klatte - Tezel, Sonnenberg, Roßbach, Czyborra - Türpitz, Sylla - Probespieler, Schickersinsky, Zografakis - Nietfeld.

3. Juli, 18.45 Uhr: Keine Tore zur Pause - überschaubare FCE-Leistung

0:0 nach den ersten 45 Minuten. Energie mit einem überschaubaren Auftritt. Der FCE ist gegen die tief stehende VSG zwar deutlich spielbestimmend, aber die Bank durchweg viel zu unsauber in seinen Aktionen, zu umständlich und zu langsam im Kopf. Klare Torchancen sind bisher Fehlanzeige. Wollitz schmeckte die Leistung wenig, schickte nach 30 Minuten seine gesamten Wechselspieler zum Aufwärmen. Gut möglich, dass zur zweiten Hälfte komplett durchgewechselt wird.

3. Juli, 17.50 Uhr: Energie geht mit Probekeeper Pollersbeck in den Test gegen Altglienicke

In 30 Minuten startet der Test zwischen Energie Cottbus und der VSG Altglienicke bei der SG Willmersdorf in Cottbus. Nach drei Freundschaftskicks gegen lokale Amateurvereine ist dies der erste fordernde Test für den Zweitliga-Aufsteiger. Energie geht mit folgender Startelf ins Spiel: Pollersbeck (Probespieler) - Rorig, Manu, Doumbia, Guwara - Pelivan, Bittencourt - Kinsombi, Michelbrink, Boziaris - Engelhardt. Trainer: Wollitz. Altglienicke startet wie folgt: Zwick - Saliger, Kebe, Barylla, Weik - Kizildemir, Hartl - Probespieler, Gültekin, Kardam - Oduah. Trsiner: Twardzik.

Hallo aus Cottbus Willmersdorf. Hier steigt gleich der Test zwischen Cottbus und Altglienicke. © TAG24/Lukas Schulze

2. Juli, 10 Uhr: Energie verliert wieder ein Talent nach Greifswald

Der Greifswalder FC hat in Lennox Bohnenstädt den nächsten Neuzugang aus Cottbus vorgestellt. Der 17-Jährige unterschrieb für zwei Jahre am Bodden samt Option, wonach sich der Kontrakt bis 2030 verlängern kann. Der Jungkeeper gilt als einer der Jahrgangsbesten, spielt seit Jahren in den Landesauswahlen und in der U16 des DFB. Sportdirektor Matthias Rahn (36) zeigt sich hocherfreut, dass der "Greifswalder FC eines der größten deutschen Torhüter-Talente seines Jahrgangs gewinnen konnte". Bohnenstädt ist nach Felix Schubart, Joel Awuah, Michael Sternberg, Musa Alkan (alle 19) und Janis Juckel (21) der sechste Kicker, der diesen Sommer direkt aus Cottbus nach Greifswald wechselt.

Lennox Bohnenstädt (17) wechselt das Cottbus-Trikot gegen das von Greifswald. © Greifswalder FC

2. Juli, 9.45 Uhr: Energie misst sich im Trainingslager mit Mlada Boleslav

Noch gut eine Woche bis zum FCE-Trainingslager in Österreich. Jetzt hat der Zweitliga-Aufsteiger bekanntgegeben, dass Quartier in Oberndorf in Tirol bezogen wird. Die Anreise soll am Samstag-Nachmittag unmittelbar nach dem Testspiel in Finsterwalde gegen den HFC erfolgen. Energie bleibt exakt eine Woche bis 18. Juli. Auch der erste Testspiel-Gegner steht fest: Am Mittwoch, dem 15. Juli ist der tschechische Erstligist FK Mlada Boleslav der erste Härtetest. Das angedachte Duell gegen Swansea City hat sich derweil zerschlagen.

30. Juni, 10.10 Uhr: Testet Cottbus im Trainingslager gegen Swansea City?

Ist der erste Cottbuser Testspiel-Gegner des Trainingslagers klar? Am 18. Juli (16 Uhr) könnte sich der Zweitliga-Aufsteiger mit Swansea City messen. Die Waliser spielen in der Championship, der zweithöchsten englischen Liga. Austragungsort soll das Grenzlandstadion des FC Kufstein sein, der den Testspiel-Kracher ankündigte. Energie bezieht auch in Tirol sein Quartier. Allerdings: Nach TAG24-Infos ist die Paarung zwar angedacht, aber bei Weitem nicht besiegelt.

Jubelt Swansea City auch im Testspiel gegen Energie Cottbus? (Archivfoto) © JUSTIN TALLIS / AFP

30. Juni, 9.50 Uhr: Gianluca Pelzer wird erneut in die Regionalliga verleihen

Winterzugang Gianluca Pelzer (20) ist wenige Tage nach dem Trainingsstart schon wieder weg: Der Innenverteidiger wird zum zweiten Mal verleihen. Nachdem Pelzer in der Rückrunde in der Regionalliga Nord für den VfB Lübeck auflief, zieht es ihn diesmal in die Südwest-Staffel zu Eintracht Trier. Die Moselstadt ist zugleich sein Geburtsort. Trier-Sportchef Daniel Hammel (33) erklärt: "Gianluca ist sehr gut ausgebildet und hat in der Rückrunde in Lübeck gezeigt, dass er seine Verletzung gut überstanden hat. Er hat dort sehr gute Leistungen gebracht und bewiesen, welches Potenzial in ihm steckt. Mit seinem Profil passt er hervorragend in unsere Mannschaft."

Gianluca Pelzer (20) hat noch kein Pflichtspiel für Energie bestritten und wird jetzt zum zweiten Mal in die Regionalliga verliehen. © FC Energie Cottbus

29. Juni, 10.30 Uhr: Durchschnaufen nach dem Testspiel-Marathon! So trainiert Energie diese Woche

Nach Freundschaftsspiel-Marathon und Hitze-Wahnsinn am Wochenende dürfen Energies-Profis zum Wochenstart durchschnaufen. Erst am Dienstag geht es mit einer Doppeleinheit 11 Uhr (Eliaspark) und 15 Uhr (Kraftraum) weiter. Mittwoch (Parzelle), Donnerstag (Eliaspark) und Freitag (Parzelle) wird jeweils um 11 Uhr einfach trainiert, ehe am Wochenende zwei weitere Tests anstehen: Freitagabend in Cottbus Willmersdorf (18 Uhr) gegen die VSG Altglienicke und Samstagnachmittag in Peitz gegen Herthas U23 (14 Uhr).

28. Juni, 11.40 Uhr: Wegen der Hitze - Cottbus gewinnt verkürzten Test am Vormittag

Drittes Testspiel am Wochenende für den FC Energie gegen eine Cottbuser Stadtauswahl: Wegen der Hitze spielen beiden Teams nur über zweimal 30 Minuten und schon am Vormittag. Das Thermometer zeigt dennoch 38 Grad. Während die Stadtauswahl, gespickt mit den besten Amateurkickern aus Cottbus, wacker dagegen hält, fehlt dem Zweitliga-Aufsteiger ein wenige die Frische. Beim 4:0 (1:0) treffen Julian Guttau doppelt sowie Tim Campulka und Ryan Malone. Auch das geplante Fanfest soll schon um 12 Uhr mit Blick auf die Temperaturen beendet werden.

Die Sonne knallte schon am Vormittag. Deswegen wurde zweimal 30 Minuten gespielt. © IMAGO / Steffen Beyer

27. Juni, 19.45 Uhr: Energie trotzt der Hitze und läuft im zweiten Freundschaftsspiel richtig heiß

Zweiter Test, zweites Torfestival von Energie Cottbus: Beim LSV Bergen (8. Liga) gewinnt der Zweitliga-Aufsteiger mit 23:0. Nach acht Toren zur Pause schaltete Energie im zweiten Abschnitt nochmal einen Gang höher und schraubte das Ergebnis trotz 36 Grad deutlich nach oben. Allein in den letzten zehn Minuten fielen sechs Treffer. Beste Torschützen waren Erik Engelhardt (5), Ted Tattermusch und Jannis Boziaris (je 4).

Auch Neuzugang Julian Guttau (l.) trug sich in die Torschützenliste ein. © IMAGO / Fotostand

27. Juni, 10.30 Uhr: Nachwuchsspieler verkündet Wechsel von Leverkusen nach Cottbus via Instagram

Energie Cottbus hat sich die Dienste eines Talents von Bayer Leverkusen gesichert. Dies verkündete Youngster Adriano Marciano (17) selbst via Instagram. In dem Post heißt es: "Und nach 4 1/2 Jahren ist es so weit. Es ist Zeit sich von Bayer 04 zu verabschieden und einen großen Teil meiner Fußballkarriere hinter mir zu. [...] Ich freue mich auf die kommende Zeit mit Energie Cottbus Ich danke für ihr Vertrauen in mir und das sie mir die Chance geben weiterhin mein Traum zu verfolgen. Auf eine erfolgreiche Zeit FCE." Der Deutsch-Italiener ist offensiver Mittelfeldspieler und erzielte diese Saison in 26 Partien der U17-Nachwuchsliga drei Treffer für die Werkself-Junioren.

26. Juni, 20.20 Uhr: Energie hat im ersten Kick richtig Bock und feiert Schützenfest

Dieser Kick hat Laune gemacht! Energie Cottbus ist mit einem 17:0 in die Vorbereitung der neuen Saison gestartet. Geladen hatte Kreisligist SV Lok Calau zum Freundschaftsspiel bei 35 Grad und 1700 Zuschauern. Nach einem 8:0 zur Pause wechselte Energie bis auf im Tor komplett zur zweiten Hälfte durch und hatte richtig Hunger auf Tore. Verteidiger King Manu hatten den Torreigen mit einem lupenreinen Hattrick eröffnet, auch Erik Engelhardt, der kurz vor einer Vertragsverlängerung steht, schnürte einen Dreierpack. Jannis Boziaris und Anderson Lucoqui trafen doppelt.

Leonardo Bittencourt zauberte direkt in seinem ersten Einsatz nach seiner FCE-Rückkehr. © Imago/Steffen Beyer

25. Juni, 13.45 Uhr: Energie verliert Nachwuchstalent Maris Schößler an Hertha BSC

Die U23 von Hertha BSC hat die Verpflichtung von FCE-Talent Maris Schößler bekanntgegeben. Der 19-Jährige hatte sechs Jahre die Lausitzer Sportschule besucht. Der zentrale Mittelfeldspieler zählte zuletzt zu den Schlüsselspielern der U19, sammelte in 28 Partien 18 Torbeteiligungen. Nach Ende seiner Jugendzeit in der Lausitz wechselt Schößler jetzt ablösefrei an die Spree, sehr um Bedauern von Cheftrainer Pele Wollitz (60), der über ihn am Mittwoch noch sagte: "Sehr interessanter Spieler, hätten wir gerne verlängert. [...] Da sich nicht die Möglichkeit ergeben sich zu einigen, leider."

Maris Schößler (19, l.) wird künftig nicht mehr gegen, sondern für Hertha auflaufen. © IMAGO / Matthias Koch

24. Juni, 19.15 Uhr: DFB terminiert erste Pokalrunde - Cottbus am Samstag gegen Augsburg

Der DFB hat die erste Runde des DFB-Pokals terminiert. Energie Cottbus empfängt am Samstag, dem 22. August Bundesligist FC Augsburg. Anstoß im LEAG Energie Stadion ist 13 Uhr. Ortsnachbar VfB Krieschow greift einen Tag später gegen Mainz 05 (Anstoß: 15.30 Uhr) ins Geschehen ein.

Stürmer Erik Engelhardt (28, v.) und Energie Cottbus kegelten im Vorjahr als Drittligist das Klassen-höhere Hannover raus. © Robert Michael/dpa

24. Juni, 16.30 Uhr: Leonardo Bittencourt führt Energie zum Trainingsstart an, Tolcay Cigerci fehlt

Um 13 Uhr versammelte sich heute zum ersten Mal Energies neue Mannschaft. Schon eine Stunde später ging es auf den Trainingsplatz. Leonardo Bittencourt (32) führte die Truppe voller Strahlen an. Die erste lockere, aber lange Einheit war nach einer Stunde und 45 Minute bei sengender Hitze beendet. Auf dem kernsanierten Trainingsplatz Parzellenstraße fehlte Topspieler Tolcay Cigerci (31) mit Fußproblemen, die ihn noch aus der Vorsaison begleiten. Auch sein Bruder Tolga (34) war - wie vorab durch seinen Berater angekündigt - nicht beim Auftakt zugegen. Kapitän Axel Borgmann (32) absolvierte ein reduziertes Programm wegen anhaltenden Schambeinproblemen. Dagegen standen sämtliche acht Neuen auf dem Platz, zudem auch der von Hertha BSC erneut ausgeliehene Lukas Michelbrink (21), der bis Anfang Juni bei der Nationalelf weilte.

Die erste Einheit auf dem kernsanierten Platz Parzellenstraße hat begonnen. © TAG24/Lukas Schulze

Nach Aktivierung der Sehnen und Gelenke ging es mit Einlaufrunden weiter. © TAG24/Lukas Schulze

Die Ballgewöhnung mit einfachen Passformen folgte. © TAG24/Lukas Schulze

Danach ging es im Zehn-gegen-Zehn plus Zwei weiter. Unter anderem Leo Bittencourt spielte in Gelb. © TAG24/Lukas Schulze

Die Torhüter absolvieren wie gewohnt ihr eigenes Programm. Rechts Probekeeper Julian Pollersbeck (31). © TAG24/Lukas Schulze

24. Juni, 12 Uhr: Pressekonferenz läuft eine Stunde - Daniel Ziebig als Co-Trainer der Profis bestätigt

Die Pressekonferenz läuft knapp eine Stunde und nur langsam ist ein Ende in Sicht. Auch wir müssen erst einmal alle Personalien und News ordnen. Was Wollitz des Weiteren bestätigt: Vereinsikone Daniel Ziebig (43) wird - wie berichtet - neuer Co-Trainer der Profis. Ursprünglich war er als U19-Trainer geplant. Diese Position ist jetzt wieder vakant.

Der Daumen geht nach oben: Daniel Ziebig (43) wird neuer Co-Trainer der Profis. © Picture Point / Sven Sonntag

24. Juni, 11.45 Uhr: Leon Guwara soll verlängern, wenn er verletzungsfrei bleibt

Neben der Ausführungen zu den Neuzugängen spricht Wollitz über Leon Guwara (29), dessen Zukunft noch offen ist. Bis Ende Januar war der Linksverteidiger Stammkraft und Leistungsträger, dann warf ihn eine komplizierte Muskelverletzung aus der Bahn. Trotz auslaufenden Vertrages darf sich Guwara in der Vorbereitung zeigen. Wollitz erläutert: "Der wird auf jeden Fall die Vorbereitung mitmachen, das ist ein großer Wunsch von mir. Und ich hoffe, dass er gesund bleibt und wir uns so verständigen können, dass er in der kommenden Saison für uns spielen kann."

Leon Guwara (29) spielt in der Vorbereitung auf Bewährung, muss gesund bleiben. © Frank Hammerschmidt/dpa

24. Juni, 11.30 Uhr: Wollitz verkündet auf Pressekonferenz Transfer von Ryan Malone

Die Pressekonferenz startet pünktlich. Trainer Pele Wollitz (60) gibt sich gut gelaunt und verkündet: Wie von TAG24 berichtet, ist der Transfer Ryan Malones fix.

Auf der Auftakt-PK gibt Wollitz ausführlich Einblick in zig Personalien. © TAG24/Lukas Schulze

24. Juni, 10.15 Uhr: Aufstiegsheld Merveille Biankadi bekommt keinen neuen Vertrag

Kurz vor Trainingsstart hat Energie die Trennung von einem weiteren Aufstiegshelden vermeldet: Merveille Biankadi (31) bekommt keinen neuen Kontrakt. Trainer Pele Wollitz (60) kommentiert: "Uns, und ganz besonders mir persönlich ist es sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Das war nicht einfach, doch wir glauben, dass es richtig so ist. Merv ist ganz toller Mensch und ein Spieler, der sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Ein echter Teamplayer, dem wir alles erdenklich Gute wünschen." Der Aufstiegs-erprobte Biankadi schlug nach Vereinslosigkeit im September des Vorjahres in der Lausitz auf. Nach einiger Anlaufzeit entwickelte sich der variable Offensivspieler zur erweiterten Stammkraft (19 Ligaspiele, fünf Torbeteiligungen).

Sein wohl wichtigster Treffer: Merveille Biankadi (31) traf in der Hinrunde im Spitzenspiel gegen Duisburg. © Julius Frick/dpa

24. Juni, 10 Uhr: Neuer Energie-Cottbus-Blog startet