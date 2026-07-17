17.07.2026 13:10 Energie Cottbus im Trainingslager: FCE macht Spielanalyse auf dem Platz

Sechster Tag des Trainingslagers: Energie Cottbus übt Pressing im Training und macht Spielanalyse auf dem Platz.

Von Lukas Schulze

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Wieder Österreich! Energie Cottbus wappnet sich für die Zweitliga-Rückkehr im Trainingslager in Tirol. Vom 12. bis zum 19. Juli beziehen die Lausitzer in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel Quartier.

Neben Teambuilding und taktischen Feinheiten testete der FCE unter anderem gegen Mlada Boleslav und zog gegen den tschechischen Erstligisten mit 2:4 (1:1) den Kürzeren. Für Samstag wurde deshalb kurzfristig ein weiterer Test vereinbart: Dann misst sich Cottbus mit RB Salzburg (15 Uhr, Waidring). TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

17. Juli, 13.10 Uhr: Energie Cottbus übt Pressing im Training und macht Spielanalyse auf dem Platz

Das Training ist nach knapp 90 Minuten beendet. Im Fokus stand das Pressingverhalten des Teams im 11-gegen-11 auf verkürztem Großfeld. Der Platz war nach den Regenfällen der Nacht tief, der Ball hoppelte oft, lange fehlte ein wirklicher Fluss. Die Assistenten Tobias Röder und Julian Thies riefen immer wieder beide Gruppen zu sich und zeigten Szenen im Video. Nach Hälfte der Zeit wurden die Aufgaben der beiden Teams gewechselt. Hintenraus lief es dann wesentlicher runder. Ryan Malone ging als Lautsprecher vielmals voran und meinte gegenüber TAG24 nach der Einheit: "Wir haben uns taktisch heute verbessert. Gegen den Ball, wie wir in bestimmten Situationen ins Pressing gehen. Das haben wir ganz klar angesprochen und im Training nochmal geübt. Insgesamt macht es sehr viel Spaß mit den Jungs hier im Trainingslager." Weiter geht es um 16 Uhr mit der zweiten Einheit.

Im 11-gegen-11 wird Pressingverhalten trainiert. © TAG24/Lukas Schulze

Noch auf dem Platz wird die Videoanalyse vorgenommen. © TAG24/Lukas Schulze

Danach werden die Aufgaben der beiden Mannschaften getauscht. © TAG24/Lukas Schulze

Nach dem Regenerationstag beginnt die Freitagseinheit schon in der Aufwärmung intensiv. Athletikcoach Tim Schneider fordert hohe Belastung ein. Erfreulich ist, dass die zuletzt angeschlagenen Lucas Copado und Yusuf Wardak wieder voll mitmischen. Axel Borgmann, Tolcay Cigerci und Joey Taubeneck absolvieren wie die Keeper ein Extra-Programm.

Intensive Erwärmung am Freitagvormittag. Das Ziel sind starke Beine. © TAG24/Lukas Schulze

Bei der Passform sind hohes Tempo und schnelle Entscheidungsfindung gefragt. © TAG24/Lukas Schulze

Derweil arbeiten Axel Borgmann, Tolcay Cigerci und Joey Taubeneck individuell. © TAG24/Lukas Schulze

16. Juli, 20.30 Uhr: Ruhe im Camp - wann kommt der nächste Neue?

Ein ruhiger Tag neigt sich dem Ende entgegen. Am Freitag soll es wieder in die Vollen gehen und doppelt trainiert werden. So weit, so gut. Auch alle Fans, die auf einen Neuzugang nach den Ankündigungen der Vortage hofften, müssen sich weiter gedulden. Auch TAG24 war heute auf Spurensuche und kann mitteilen: Außenverteidiger Christopher Lannert (28), der am Nachmittag bei Ligakonkurrent Darmstadt 98 vorgestellt wurde, war kein Kandidat.

Still steht der Mannschaftsbus vor dem Teamhotel. © TAG24/Lukas Schulze

16. Juli, 18.30 Uhr: Tolcay Cigerci zurück auf dem Platz, aber reicht die Zeit bis zum 1. Spieltag?

Wir haben währenddessen mit Tolcay Cigerci gesprochen. In unserem Interview verrät er, dass er in der Rückrunde mit Dauerschmerzen an der Fußsohle spielte und wie sein Plan für die nächsten Wochen aussieht. Mehr dazu im Video oder in unserem Artikel: "Der Comeback-Plan von Cigerci: Reicht die Zeit bis zum 1. Spieltag?"

16. Juli, 15.10 Uhr: Ruhetag im Trainingslager von Energie Cottbus

Bei der Tour de France würde man von einem Ruhetag sprechen. Nach der Testspiel-Schlappe gegen Mlada Boleslav (2:4) vom Vortag ist heute Regeneration angesagt. Vormittags gab es eine Einheit im Kraftraum, während die Torhüter und angeschlagenen Spieler separat auf dem Platz trainierten. Der Nachmittag ist für die Spieler frei.

Der Trainingsplatz in Oberndorf blieb heute größtenteils leer. (Archivfoto) © TAG24/Lukas Schulze

Stattdessen gab es im Kraftraum Stabilisationstraining für die Akteure, die am Vortag im Einsatz waren. © Carlotta Just/FC Energie Cottbus

15. Juli, 19.35 Uhr: Energie Cottbus vereinbart Brisanztest gegen Red Bull Salzburg

Unmittelbar nach dem Boleslav-Spiel platzt eine kleine Bombe: Energie hat für Samstag doch noch einen Testspiel-Gegner gefunden: Es ist RB Salzburg, das neuerdings vom gebürtigen Zwickauer Danny Röhl (37) trainiert wird. Stand heute findet der Geheimtest unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, gespielt werden soll in der Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena in Waidring. Eine Übertragung soll es nicht geben, selbst Journalisten sind für den Brisanztest ausgeschlossen. Die Maßnahmen sollen von Red Bull ausgehen.

Der gebürtige Zwickauer Danny Röhl (37) ist neuer Trainer von RB Salzburg. © ATTILA KISBENEDEK / AFP

15. Juli, 18.49 Uhr: Energie Cottbus verliert den Härtetest gegen Mlada Boleslav mit 2:4

Energie rennt noch einmal an, ein Tor gelingt nicht. Stattdessen probiert es Boleslavs Solomon auf fast 50 Metern. Knapp am Pfosten vorbei. Es bleibt beim 2:4.

Erik Engelhardt schleicht nach der Niederlage vom Platz. © TAG24/Lukas Schulze

15. Juli, 18.40 Uhr: Energie Cottbus kassiert gegen Mlada Boleslav das 2:4

Und wieder klingelt es im FCE-Kasten: Eine Flanke rutscht auf den zweiten Pfosten durch, Wilke irrt im Strafraum herum, Zika bedankt sich und köpft ein (83.). 2:4 jetzt aus Cottbuser Sicht.

15. Juli, 18.22 Uhr: Mlada Boleslav markiert das dritte Tor, Energie Cottbus stellt den Anschluss her

So richtig sortiert wirkt Energie noch nicht. Subert vernascht Hofmann und Manu und bringt die Flanke auf den langen Pfosten, die Solomon völlig frei stehend verwandelt (65.). Unmittelbar nach dem Anstoß hat Energie erneut die Antwort parat: Guttau tankt sich in den Strafraum und legt quer auf - na klar - Malone, der in Stürmermanier verwandelt (67.). 2:3 aus Energie-Sicht.

Ryan Malone klatscht nach seinem Treffer mit seinen Mitspielern ab. © TAG24/Lukas Schulze

15. Juli, 18.17 Uhr: Energie tauscht (fast) komplett durch

Nach 61 Minuten haben Rorig, Pelivan, Zaydan, Reschke, Kinsombi, Hannemann, Butler und Tattermusch Feierabend. Folgende Elf steht jetzt auf dem Platz: Wilke - Hofmann, Manu, Malone, Lucoqui - Bittencourt, Michelbrink - Guttau, Boziaris - Engelhardt, Malone. Richtig gelesen, Wollitz setzt Abwehrkante Malone jetzt als Sturmturm ein.