Energie Cottbus im Trainingslager: FCE macht Spielanalyse auf dem Platz
Oberndorf in Tirol (Österreich) - Wieder Österreich! Energie Cottbus wappnet sich für die Zweitliga-Rückkehr im Trainingslager in Tirol. Vom 12. bis zum 19. Juli beziehen die Lausitzer in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel Quartier.
Neben Teambuilding und taktischen Feinheiten testete der FCE unter anderem gegen Mlada Boleslav und zog gegen den tschechischen Erstligisten mit 2:4 (1:1) den Kürzeren.
Für Samstag wurde deshalb kurzfristig ein weiterer Test vereinbart: Dann misst sich Cottbus mit RB Salzburg (15 Uhr, Waidring).
TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.
17. Juli, 13.10 Uhr: Energie Cottbus übt Pressing im Training und macht Spielanalyse auf dem Platz
Das Training ist nach knapp 90 Minuten beendet. Im Fokus stand das Pressingverhalten des Teams im 11-gegen-11 auf verkürztem Großfeld.
Der Platz war nach den Regenfällen der Nacht tief, der Ball hoppelte oft, lange fehlte ein wirklicher Fluss. Die Assistenten Tobias Röder und Julian Thies riefen immer wieder beide Gruppen zu sich und zeigten Szenen im Video. Nach Hälfte der Zeit wurden die Aufgaben der beiden Teams gewechselt. Hintenraus lief es dann wesentlicher runder.
Ryan Malone ging als Lautsprecher vielmals voran und meinte gegenüber TAG24 nach der Einheit: "Wir haben uns taktisch heute verbessert. Gegen den Ball, wie wir in bestimmten Situationen ins Pressing gehen. Das haben wir ganz klar angesprochen und im Training nochmal geübt. Insgesamt macht es sehr viel Spaß mit den Jungs hier im Trainingslager."
Weiter geht es um 16 Uhr mit der zweiten Einheit.
17. Juli, 11.25 Uhr: Lucas Copado und Yusuf Wardak mischen im Freitagstraining wieder voll mit
Nach dem Regenerationstag beginnt die Freitagseinheit schon in der Aufwärmung intensiv. Athletikcoach Tim Schneider fordert hohe Belastung ein.
Erfreulich ist, dass die zuletzt angeschlagenen Lucas Copado und Yusuf Wardak wieder voll mitmischen. Axel Borgmann, Tolcay Cigerci und Joey Taubeneck absolvieren wie die Keeper ein Extra-Programm.
16. Juli, 20.30 Uhr: Ruhe im Camp - wann kommt der nächste Neue?
Ein ruhiger Tag neigt sich dem Ende entgegen. Am Freitag soll es wieder in die Vollen gehen und doppelt trainiert werden. So weit, so gut.
Auch alle Fans, die auf einen Neuzugang nach den Ankündigungen der Vortage hofften, müssen sich weiter gedulden.
Auch TAG24 war heute auf Spurensuche und kann mitteilen: Außenverteidiger Christopher Lannert (28), der am Nachmittag bei Ligakonkurrent Darmstadt 98 vorgestellt wurde, war kein Kandidat.
16. Juli, 18.30 Uhr: Tolcay Cigerci zurück auf dem Platz, aber reicht die Zeit bis zum 1. Spieltag?
Wir haben währenddessen mit Tolcay Cigerci gesprochen. In unserem Interview verrät er, dass er in der Rückrunde mit Dauerschmerzen an der Fußsohle spielte und wie sein Plan für die nächsten Wochen aussieht.
Mehr dazu im Video oder in unserem Artikel: "Der Comeback-Plan von Cigerci: Reicht die Zeit bis zum 1. Spieltag?"
16. Juli, 15.10 Uhr: Ruhetag im Trainingslager von Energie Cottbus
Bei der Tour de France würde man von einem Ruhetag sprechen.
Nach der Testspiel-Schlappe gegen Mlada Boleslav (2:4) vom Vortag ist heute Regeneration angesagt. Vormittags gab es eine Einheit im Kraftraum, während die Torhüter und angeschlagenen Spieler separat auf dem Platz trainierten.
Der Nachmittag ist für die Spieler frei.
15. Juli, 19.35 Uhr: Energie Cottbus vereinbart Brisanztest gegen Red Bull Salzburg
Unmittelbar nach dem Boleslav-Spiel platzt eine kleine Bombe: Energie hat für Samstag doch noch einen Testspiel-Gegner gefunden: Es ist RB Salzburg, das neuerdings vom gebürtigen Zwickauer Danny Röhl (37) trainiert wird.
Stand heute findet der Geheimtest unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, gespielt werden soll in der Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena in Waidring.
Eine Übertragung soll es nicht geben, selbst Journalisten sind für den Brisanztest ausgeschlossen. Die Maßnahmen sollen von Red Bull ausgehen.
15. Juli, 18.49 Uhr: Energie Cottbus verliert den Härtetest gegen Mlada Boleslav mit 2:4
Energie rennt noch einmal an, ein Tor gelingt nicht. Stattdessen probiert es Boleslavs Solomon auf fast 50 Metern. Knapp am Pfosten vorbei.
Es bleibt beim 2:4.
15. Juli, 18.40 Uhr: Energie Cottbus kassiert gegen Mlada Boleslav das 2:4
Und wieder klingelt es im FCE-Kasten: Eine Flanke rutscht auf den zweiten Pfosten durch, Wilke irrt im Strafraum herum, Zika bedankt sich und köpft ein (83.). 2:4 jetzt aus Cottbuser Sicht.
15. Juli, 18.22 Uhr: Mlada Boleslav markiert das dritte Tor, Energie Cottbus stellt den Anschluss her
So richtig sortiert wirkt Energie noch nicht. Subert vernascht Hofmann und Manu und bringt die Flanke auf den langen Pfosten, die Solomon völlig frei stehend verwandelt (65.).
Unmittelbar nach dem Anstoß hat Energie erneut die Antwort parat: Guttau tankt sich in den Strafraum und legt quer auf - na klar - Malone, der in Stürmermanier verwandelt (67.). 2:3 aus Energie-Sicht.
15. Juli, 18.17 Uhr: Energie tauscht (fast) komplett durch
Nach 61 Minuten haben Rorig, Pelivan, Zaydan, Reschke, Kinsombi, Hannemann, Butler und Tattermusch Feierabend.
Folgende Elf steht jetzt auf dem Platz: Wilke - Hofmann, Manu, Malone, Lucoqui - Bittencourt, Michelbrink - Guttau, Boziaris - Engelhardt, Malone.
Richtig gelesen, Wollitz setzt Abwehrkante Malone jetzt als Sturmturm ein.
15. Juli, 18.07 Uhr: Pyro auf den Rängen, erneuter Rückstand auf dem Platz
Derweil fällt auf dem Platz das nächste Tor in der längst laufenden zweiten Hälfte.
Boleslav führt einen Freistoß kurz aus, über Energies rechte Seite kommt die Hereingabe durch, Buryan ist zur Stelle und schiebt aus kurzer Distanz ein (51.), der eingewechselte Wilke im Tor ohne Chance. Energie 1:2 hinten.
15. Juli, 18.01 Uhr: Energie-Cottbus-Fans zünden Pyrotechnik beim Testspiel gegen Mlada Boleslav
Kurz bevor es auf dem Platz weitergeht, zünden einige Energie-Fans Pyrotechnik im Block - beim Testspiel!
Die Aktion verläuft kontrolliert-fröhlich und sei mit dem Veranstalter abgesprochen.
15. Juli, 17.45 Uhr: 1:1 zur Halbzeit zwischen Energie Cottbus und Mlada Boleslav
Kurz darauf ist pünktlich Halbzeit. Energie hat ein optisches Übergewicht, spielt speziell die linke Seite immer wieder gut frei. Zaydan und Butler machen richtig viel Spaß.
Boleslav setzt immer wieder gefährliche Nadelstiche und bricht vor allem über Energies rechte Abwehrseite immer durch. Das 1:1 zur Pause geht in Ordnung.
15. Juli, 17.39 Uhr: Energie frisst erst den Rückstand und schlägt prompt zurück
Plötzlich klingt es erst auf der einen, dann auf der anderen Seite. Zunächst kann Böhnke im FCE-Tor mit einem Riesen-Reflex zur Ecke klären. Bei dieser ist dann Boleslavs Langhammer zur Stelle (37.).
Praktisch direkt nach dem Anstoß schlägt Energie zurück. Wieder geht es über links. Zaydan spielt Butler frei, der ins lange Eck trifft (39.).
15. Juli, 17.29 Uhr: Energie Cottbus der Führung ganz nah
Speziell über die linke Seite geht in den ersten 30 Minuten viel. Zaydan schiebt in Kombination mit Butler immer wieder gut an.
Eine punktgenaue Flanke des Linksverteidigers landet auf Kinsombis Kopf. Tschechen-Keeper Vorel fischt die Kugel aus dem Eck (29.). Energie der Führung ganz nah.
15. Juli, 17.14 Uhr: Muntere Leistung von Energie in den ersten 15 Minuten
In den ersten 15 Minuten macht Energie hier einen munteren und energetischen Eindruck, hatte durch Tattermusch und Butler (12.) eine gute Doppelchance. Besonders im Pressing werden viele Bälle gewonnen.
Auf der Gegenseite ging Böhnke im Tor bei einer Flanke dazwischen. 0:0 nach einer Viertelstunde.
15. Juli, 16.58 Uhr: Anpfiff bei Energie Cottbus gegen Mlada Boleslav
Zwei Minuten zu früh erfolgt der Anpfiff.
15. Juli, 16.55 Uhr: Holstein Kiel scoutet bei Energie Cottbus gegen Mlada Boleslav
Wenige Meter vor uns hat Fin Bartels Platz genommen. Der Ex-Profi ist inzwischen als Scout für Holstein Kiel tätig und guckt sich den Testkick an.
15. Juli, 16.30 Uhr: Pele Wollitz wechselt gegen Mlada Boleslav wild durch
Auch die Aufstellungen sind schon da. Pele Wollitz würfelt - etwas überraschend - wild durch. Gegner Boleslav ist schließlich ein tschechischer Erstligist, der in zwölf Tagen in die Liga startet.
Böhnke - Rorig, Pelivan, Campulka, Zaydan - Hofmann, Reschke - Butler, Kinsombi, Hannemann - Tattermusch.
Marcel Lotka und Lucas Copado werden heute gar nicht spielen. Auch für Axel Borgmann und Tolcay Cigerci kommt diese Partie deutlich zu früh. Yusuf Wardak fehlt ebenfalls, der Neuzugang hatte sich im Training am Vormittag leicht verletzt.
15. Juli, 16.10 Uhr: Energie Cottbus angekommen in Leogang
Angekommen im Steinbergstadion Leogang, das an einem Waldhang gelegen ist.
Rund um der kleinen Tribüne laufen die Vorbereitungen vor dem Test gegen Mlada Boleslav (Anstoß: 17 Uhr) auf Hochtouren. Auch die ersten Energie-Fans sind da.
15. Juli, 12 Uhr: Kurzfristiges Spaßtraining am Mittwochvormittag vor dem Testspiel
Vierter Tag im Camp - am Mittwoch gibt es nach dem Trainingsabbruch vom Vortag eine kurzfristige Planänderung:
Ab um 11 Uhr läuft ein kurzes Anschwitzen auf dem Platz, das war eigentlich so nicht vorgesehen. Beim beliebten Spaßtraining "Eck und weg" wirken auch zwei Präsidenten-Sohn Robin Lemke und ein weiterer FCE-Fan mit. Es werden viele Tunnel geschoben, die Spieler feixen.
Nach 30 Minuten ist der offizielle Teil vorbei, einige Spieler holen sich beim lockeren Torschuss etwas Selbstvertrauen. Nach einer Stunde sind alle Akteure wieder verschwunden.
Wir melden uns am Nachmittag aus dem Steinbergstadion Leogang vor dem Test (Anstoß: 17 Uhr) gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav zurück.
14. Juli, 16 Uhr: Trainingsfreier Nachmittag wird mit individuellen Spielergesprächen genutzt
Es macht sich ein bisschen Mittagsmüdigkeit im Camp breit, nach der Abkühlung sind die klimatischen Bedingungen wieder recht schwül.
Der Nachmittag ist trainingsfrei und wird für individuelle Spielergespräche genutzt.
14. Juli, 12.25 Uhr: Trainingsabbruch! Energie Cottbus flieht auf Rädern vor Gewitter
Turbulente Minuten in Oberndorf! Wie vorhergesagt zieht eine Unwetterfront von den Bergen herüber bis zum Trainingsplatz, schlagartig wechselt das Wetter. Nach 50 Minuten ist sicherheitshalber Schluss!
Energie bricht das Training ab und flieht auf den Fahrrädern in Windeseile vor Regen, Hagel, Blitz und Donner. Auch TAG24 hält wie bei der Tour de France Anschluss an die Fluchtgruppe und ist jetzt wie die Mannschaft im Trockenen.
Derweil liegen auf den Straßen die ersten abgebrochenen Äste von Bäumen, auch Sirenen ertönen in weiter Ferne.
14. Juli, 11.40 Uhr: Energie Cottbus zurück auf dem Platz - ohne Lucas Copado
Wir melden uns an Tag drei zurück vom Trainingsplatz: Die Temperaturen sind schwül, für Mittag ist Gewitter vorhergesagt.
Die Torhüter beginnen mit Fußballtennis, die Feldspieler mit Passübungen und Staffelspielen, ehe die Mannschaft in zwei Gruppen gesplittet wird. Nicht dabei ist nach seiner Verletzung vom Vortag ist Lucas Copado, der Radfahren verordnet bekommen hat. Eine Diagnose gibt es noch nicht.
14. Juli, 9.30 Uhr: Wollitz räumt mit Gerüchten zu David Kinsombi auf
Energie werkelt auch im Trainingslager fleißig an Verstärkungen. TAG24 wollte von Pele Wollitz wissen, was an den Gerüchten um David Kinsombi, Bruder von Neuzugang Christian, dran ist.
Die Antwort: Nichts! Mehr dazu in unserem Artikel: "Holt Cottbus das nächste Bruder-Double? Das sagt Wollitz".
13. Juli, 19.40 Uhr: Energie Cottbus stemmt gemeinschaftlich Gewichte im Kraftraum
Die zweite Einheit des Tages ist geschafft, der Kraftraum mit über 30 Mann pickepackevoll - für Journalisten war kein Platz.
Dennoch gibt es ein schönes Gemeinschaftsbild von Dominik Pelivan und King Manu, womit wir uns vom zweiten Tag in den Abend verabschieden.
13. Juli, 18.30 Uhr: Julian Pollersbeck wird vorerst nicht verpflichtet
TAG24 hat sich am Montag länger mit Trainer-Manager Pele Wollitz unterhalten, auch über Personalien.
Zum Beispiel, warum Probekeeper Julian Pollersbeck trotz überzeugender Auftritte vorerst keinen Vertrag erhält. Mehr dazu in: "Rolle rückwärts im Pollersbeck-Poker! Darum holt Cottbus den Keeper (vorerst) nicht".
13. Juli, 16.25 Uhr: Zweite Einheit des Tages für Energie Cottbus im Kraftraum
Nach wohltuender Mittagspause bei schweißtreibenden 30 Grad müssen die FCE-Profis um 17 Uhr erneut ran. Dann im Kraftraum.
Auf den Platz geht es am Dienstag wieder um 11 Uhr.
13. Juli, 14.50 Uhr: Große Überraschung! Fousseny Doumbia ist gar nicht im Trainingslager
Wer den Blog aufmerksam gelesen hat, dem wird aufgefallen sein, dass vom angekündigten 27-Mann-Aufgebot heute nur 26 Akteure auf dem Platz standen.
Die Erklärung dahinter lautet: Fousseny Doumbia ist gar nicht mitgereist, hat sich schon vor gut einer Woche verletzt. Dies fiel zunächst der breiten Öffentlichkeit gar nicht auf.
Alle Hintergründe zum kuriosen Fall in unserem Artikel: "Verletzungsrätsel um Cottbus-Neuzugang: Er ist gar nicht im Trainingslager".
13. Juli, 13 Uhr: Kleiner Schreckmoment - Lucas Copado muss Training verletzt abbrechen
Nach gut einer Stunde gibt es im Training einen kleinen Schreckmoment: In einer größeren Spielform verdreht sich Sturm-Hoffnung Lucas Copado in einem Zweikampf das Knie, humpelt sofort zur Seitenauslinie und sinkt zu Boden.
Die Physios verarzten ihn umgehend mit einer elastischen Bandage. Für Copado ist heute das Training beendet, das ist zunächst eine Vorsichtsmaßnahme.
Danach geht mit Torabschlüssen nach Flanken im 2-gegen-2 im Strafraum weiter. Thema ist einmal das Einlaufverhalten und zugleich die Boxverteidigung. Ted Tattermusch trifft nach etwas Anlaufzeit mehrfach.
13. Juli, 11.40 Uhr: Erstes Platztraining vor Bergkulisse und mit Axel Borgmann und Tolcay Cigerci
Das erste Platztraining in Österreich läuft vor malerischer Bergkulisse und in praller Sonne bei 27 Grad. Heute wird der heißeste Tag der Woche mit Spitzenwerten von bis zu 30 Grad erwartet.
Den steilen Weg zum auf einer Anhöhe gelegenen Trainingsplatz strampelte Jonas Hofmann als wohl einziger Akteur den Berg zum Trainingsplatz größtenteils ohne E-Bike-Antrieb hoch. Nach kurzer Ansprache startete eine intensive Aktivierung, ehe es mit Passübungen und Schnellkraft weiterging. Jetzt ist in einer Spielform auf einem Feld 35x35 Meter gut Tempo drin.
Auf dem Platz tummeln sich 23 Feldspieler, darunter auch endlich wieder die lange angeschlagenen Axel Borgmann und Tolcay Cigerci, die als Anspieler eingebunden werden. Zweikämpfe sollen sie noch meiden. Die drei Keeper trainieren in ihrer eigenen Gruppe.
12. Juli, 18.15 Uhr: Fahrrad fahren statt Fußball zur Ankunft am Regenerationstag
Der erste Tag im Trainingslager neigt sich dem Ende entgegen und stand nach achtstündiger Busfahrt und schweißtreibendem Testspiel vom Vortag ganz im Zeichen der Regeneration.
Am Vormittag erkundete das Team die Gegend und radelte auf E-Bikes zum Trainingsplatz, der auf der anderen Seite des Dorfes auf einem Hügel liegt. Am Nachmittag qualmten die Köpfe in verschiedenen Workshops.
Richtig in die Vollen geht es ab Montag, dann erstmals auf dem grünen Rasen.
12. Juli, 7 Uhr: Reisekader von Energie Cottbus ohne Julian Pollersbeck und Leon Guwara
Kurz vor der Abfahrt am Samstag gab Energie den Reisekader bekannt.
Große Überraschung: In Julian Pollersbeck (31) und Leon Guwara (30) fehlen beide Testspieler, denen sportlich gute Chancen auf einen Vertrag eingeräumt wurden.
12. Juli, 6 Uhr: Energie Cottbus ist mitten in der Nacht im Trainingslager angekommen
Guten Morgen und willkommen zum TAG24-Trainingslager-Blog rund um Energie Cottbus.
Die Uhr zeigte weit nach Mitternacht, als das Team im Hotel Penzinghof ankam. Im Gepäck: 27 Spieler, ein 2:0-Testspielsieg gegen den HFC und ein Spielabbruch, der das Sportliche überschattete.
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze