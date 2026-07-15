15.07.2026 17:39 Energie Cottbus im Trainingslager: FCE stark über links, zwei Tore zur Pause

Tag vier des Trainingslagers von Energie Cottbus: Das Testspiel gegen Mlada Boleslav läuft.

Von Lukas Schulze

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Wieder Österreich! Energie Cottbus wappnet sich für die Zweitliga-Rückkehr im Trainingslager in Tirol. Vom 12. bis zum 19. Juli beziehen die Lausitzer in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel Quartier.

Los ging es am Samstagnachmittag unmittelbar nach dem Test gegen den Halleschen FC (2:0 bei Spielabbruch). Neben Teambuilding und taktischen Feinheiten testet der FCE unter anderem gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav (15. Juli, 17 Uhr, Leogang). TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

15. Juli, 17.45 Uhr: 1:1 zur Halbzeit zwischen Energie Cottbus und Mlada Boleslav

Kurz darauf ist pünktlich Halbzeit. Energie hat ein optisches Übergewicht, spielt speziell die linke Seite immer wieder gut frei. Zaydan und Butler machen richtig viel Spaß. Boleslav setzt immer wieder gefährliche Nadelstiche und bricht vor allem über Energies rechte Abwehrseite immer durch. Das 1:1 zur Pause geht in Ordnung.

15. Juli, 17.39 Uhr: Energie frisst erst den Rückstand und schlägt prompt zurück

Plötzlich klingt es erst auf der einen, dann auf der anderen Seite. Zunächst kann Böhnke im FCE-Tor mit einem Riesen-Reflex zur Ecke klären. Bei dieser ist dann Boleslavs Langhammer zur Stelle (37.). Praktisch direkt nach dem Anstoß schlägt Energie zurück. Wieder geht es über links. Zaydan spielt Butler frei, der ins lange Eck trifft (39.).

15. Juli, 17.29 Uhr: Energie Cottbus der Führung ganz nah

Speziell über die linke Seite geht in den ersten 30 Minuten viel. Zaydan schiebt in Kombination mit Butler immer wieder gut an. Eine punktgenaue Flanke des Linksverteidigers landet auf Kinsombis Kopf. Tschechen-Keeper Vorel fischt die Kugel aus dem Eck (29.). Energie der Führung ganz nah.

15. Juli, 17.14 Uhr: Muntere Leistung von Energie in den ersten 15 Minuten

In den ersten 15 Minuten macht Energie hier einen munteren und energetischen Eindruck, hatte durch Tattermusch und Butler (12.) eine gute Doppelchance. Besonders im Pressing werden viele Bälle gewonnen. Auf der Gegenseite ging Böhnke im Tor bei einer Flanke dazwischen. 0:0 nach einer Viertelstunde.

15. Juli, 16.58 Uhr: Anpfiff bei Energie Cottbus gegen Mlada Boleslav

Zwei Minuten zu früh erfolgt der Anpfiff.

Die teams sind bereit für den Anpfiff. © TAG24/Lukas Schulze

15. Juli, 16.55 Uhr: Holstein Kiel scoutet bei Energie Cottbus gegen Mlada Boleslav

Wenige Meter vor uns hat Fin Bartels Platz genommen. Der Ex-Profi ist inzwischen als Scout für Holstein Kiel tätig und guckt sich den Testkick an.

Kiel-Scout Fin Bartels (linker Bildrand) guckt sich auch dieses Testspiel an. © TAG24/Lukas Schulze

15. Juli, 16.30 Uhr: Pele Wollitz wechselt gegen Mlada Boleslav wild durch

Auch die Aufstellungen sind schon da. Pele Wollitz würfelt - etwas überraschend - wild durch. Gegner Boleslav ist schließlich ein tschechischer Erstligist, der in zwölf Tagen in die Liga startet. Böhnke - Rorig, Pelivan, Campulka, Zaydan - Hofmann, Reschke - Butler, Kinsombi, Hannemann - Tattermusch. Marcel Lotka und Lucas Copado werden heute gar nicht spielen. Auch für Axel Borgmann und Tolcay Cigerci kommt diese Partie deutlich zu früh. Yusuf Wardak fehlt ebenfalls, der Neuzugang hatte sich im Training am Vormittag leicht verletzt.

Die Aufstellungen hat einige Überraschungen parat. © TAG24/Lukas Schulze

Die Aufwärmung hat begonnen. © TAG24/Lukas Schulze

15. Juli, 16.10 Uhr: Energie Cottbus angekommen in Leogang

Angekommen im Steinbergstadion Leogang, das an einem Waldhang gelegen ist. Rund um der kleinen Tribüne laufen die Vorbereitungen vor dem Test gegen Mlada Boleslav (Anstoß: 17 Uhr) auf Hochtouren. Auch die ersten Energie-Fans sind da.

Im Steinbergstadion Leogang werden die ersten Vorbereitungen für das Testspiel getroffen. © TAG24/Lukas Schulze

15. Juli, 12 Uhr: Kurzfristiges Spaßtraining am Mittwochvormittag vor dem Testspiel

Vierter Tag im Camp - am Mittwoch gibt es nach dem Trainingsabbruch vom Vortag eine kurzfristige Planänderung: Ab um 11 Uhr läuft ein kurzes Anschwitzen auf dem Platz, das war eigentlich so nicht vorgesehen. Beim beliebten Spaßtraining "Eck und weg" wirken auch zwei Präsidenten-Sohn Robin Lemke und ein weiterer FCE-Fan mit. Es werden viele Tunnel geschoben, die Spieler feixen. Nach 30 Minuten ist der offizielle Teil vorbei, einige Spieler holen sich beim lockeren Torschuss etwas Selbstvertrauen. Nach einer Stunde sind alle Akteure wieder verschwunden. Wir melden uns am Nachmittag aus dem Steinbergstadion Leogang vor dem Test (Anstoß: 17 Uhr) gegen den tschechischen Erstligisten Mlada Boleslav zurück.

Auf den Rädern geht es wieder durchs Dorf zum Platz. © TAG24/Lukas Schulze

Auf dem Platz folgt ein Spaßtraining. Auch Videoanalyst Julian Thies macht mit. © TAG24/Lukas Schulze

14. Juli, 16 Uhr: Trainingsfreier Nachmittag wird mit individuellen Spielergesprächen genutzt

Es macht sich ein bisschen Mittagsmüdigkeit im Camp breit, nach der Abkühlung sind die klimatischen Bedingungen wieder recht schwül. Der Nachmittag ist trainingsfrei und wird für individuelle Spielergespräche genutzt.