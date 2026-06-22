Jetzt ist es offiziell! Begehrter Aufstiegsheld bleibt in Cottbus
Cottbus - Die Cottbuser Transferfrage des Sommers ist beantwortet: Aufstiegsheld und Top-Verteidiger King Manu (22) hat sich für einen Verbleib in der Lausitz entschieden!
Der FCE bestätigte am späten Montagabend die feste Verpflichtung der Abwehrkante, nachdem TAG24 dies schon zuvor vermeldet hatte.
Damit bleibt er auch weiterhin Teil des Teams unter Cheftrainer Pele Wollitz (60), der seine Wertschätzung deutlich machte: "Es ist wirklich beeindruckend, wie sich King im Laufe der vergangenen Spielzeit bei uns entwickelt hat. Er hat einen großen Anteil an unserem Aufstieg in die 2. Bundesliga und wir wollten ihn gerne weiter in unserer Mannschaft haben."
"Ich habe das schon mal gesagt, dass mir diese Spielweise sehr imponiert. Ich habe es so ein wenig als 'positiv arrogant' bezeichnet. Und das meine ich absolut respektvoll. King ist ein toller Mensch und Fußballer und es macht sehr viel Freude, ihn zu begleiten."
In der abgelaufenen Saison war der gebürtige Kölner lediglich von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Durch den Abstieg seines Stammvereins erlosch der Vertrag bei der Fortuna, Manu war plötzlich ablösefrei auf dem Markt, was zahlreiche Interessenten geweckt haben soll.
Nach einer Spitzen-Saison stand Manu hoch im Kurs, auch weil er eine Menge Entwicklungspotenzial bescheinigt wird. Cottbus konnte mit den Argumenten Stammplatz-Aussicht, vertrautes Umfeld und Trainer bei Manu punkten.
Speziell zu Wollitz baute er während der neun Monate ein inniges Verhältnis auf, crashte inmitten der Aufstiegsparty in Regensburg ein Interview und lobhudelte seinen Coach: "Das ist unser GOAT-Trainer. Der beste Trainer in der Liga, mein Bruder."
Energie Cottbus: King Manu bleibt, Tolga Cigercis Zukunft offen
GOAT-Trainer und Bruder Pele dürfte den physisch herausragenden Verteidiger also auch in der 2. Bundesliga entwickeln, wo Manu bisher auf fünf Kurzeinsätze kommt.
In der zurückliegenden Spielzeit bewies Manu auf Anhieb, dass er eine Sofort-Verstärkung sein kann.
Schnell entwickelte er sich zu Energie wohl besten Defensivakteur, streckte immer wieder den Kopf heraus, ging an Grenzen und darüber hinaus.
Stellvertretend dafür: Als der in der Mannschaft angesehene Verteidiger gegen Viktoria Köln Gelb sah, gab es in der Kabine gedrückte Minen.
Es war Manus fünfte Gelbe, was für das folgende Topspiel in Duisburg eine Sperre bedeutete. Der 22-Jährige ließ es sich dennoch nicht nehmen, die insgesamt mehr als 1300 Kilometer in den Pott im Bus hin und zurück mitzufahren.
Während Manu also mit Cottbus die 2. Liga erobern will, ist zwei Tage vor dem offiziellen Trainingsstart die Zukunft Tolga Cigerci (34) offen. Der Vertrag des Ex-Bundesliga-Stars läuft aus, bisher ist keine Einigung erfolgt.
Und das, obwohl Wollitz bei der Aufstiegsparty voll in die Offensive gegangen und vor mehreren tausend Fans den Routinier geherzt hatte: "Du bist das Größte, was ich hier begleiten durfte. Vielen, vielen Dank dafür."
Anschließend hatte FCE-Präsident Sebastian Lemke (42) geradeaus gesprochen: "Wir würden uns freuen, wenn du mit uns in die 2. Liga gehst und noch ein Jahr verlängerst."
Erstmeldung von 18.21 Uhr, zuletzt aktualisiert um 21.50 Uhr
Titelfoto: Frank Hammerschmidt/dpa