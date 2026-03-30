Lausitz-Finale für Cottbus, doch jetzt droht Durcheinander! Termin und Spielort ungewiss

Finale, nur wo und wann? Energie Cottbus hat souverän das Endspiel-Ticket für den Landespokal Brandenburg gebucht. Doch weder Spielort noch Termin sind klar!

Von Lukas Schulze

Cottbus - Finale, nur wo und wann? Energie Cottbus hat mit einem souveränen 5:0 über Blankenfelde-Mahlow das Endspiel-Ticket für den Landespokal Brandenburg gebucht. Doch weder Spielort noch Termin sind damit klar!

Zuletzt war das LEAG Energie Stadion 2024 Schauplatz des Landespokal-Finals in Brandenburg. (Archivbild)
Zuletzt war das LEAG Energie Stadion 2024 Schauplatz des Landespokal-Finals in Brandenburg. (Archivbild)  © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

Drei Vereine hatten sich mit ihren Stadien für die Finalpaarung am 23. Mai 2026 beim Fussball-Landesverband Brandenburg e.V. (FLB) beworben. Darunter neben Cottbus mit dem LEAG Energie Stadion auch der FSV Bernau (Stadion Rehberge) und der FSV Fürstenwalde (Spree-Arena).

Allerdings: Eine auf dem ersten Blick logische Entscheidung für ein Finale in Cottbus ist mit dem Final-Einzug des Drittligisten und des Ortsnachbarn VfB Krieschow nicht automatisch gefallen.

Auf TAG24-Anfrage erklärt Henry Blumroth, Pressesprecher des FLB, dass rund um die Osterfeiertage eine Sitzung zu der Thematik stattfinde.

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Was die Planung für den Verband als Veranstalter erschwert: Sollte Cottbus in der 3. Liga auf Platz drei einlaufen, müsste definitiv ein neuer Termin her. Energie müsste gegen den 16. der 2. Bundesliga zwei Relegationsspiele bestreiten (22./26. Mai), die dicht vor und nach dem Finaltag der Amateure (23. Mai) angesetzt sind.

Naheliegend könnte sein, dass in dem Fall das Finale erst nach der Relegation gespielt werden würde. Neben dem Spielort sollen auch Szenarien für den Spieltermin in jener Sitzung geklärt werden.

Landespokal Brandenburg: Finale zwischen Energie Cottbus und VfB Krieschow könnte sich verschieben

Beim Finaltag der Amateure 2024 setzt sich Cottbus vor heimischer Kulisse gegen Babelsberg durch. Diesmal könnte der Spieltermin abweichen. (Archivbild)
Beim Finaltag der Amateure 2024 setzt sich Cottbus vor heimischer Kulisse gegen Babelsberg durch. Diesmal könnte der Spieltermin abweichen. (Archivbild)  © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

Dabei schien für viele Außenstehende die Sache nach dem Final-Einzug von Cottbus und Krieschow klar. Ein finales Nachbarschaftsduell in der Lausitz dürfte unzählige Fans anziehen.

Im Schnitt verfolgen 11.945 Energie-Anhänger die Spiele der 3. Liga, in den DFB-Pokal-Duellen diese Saison war das Stadion nahezu ausverkauft.

Während in Fürstenwalde (8000) und Bernau (4500) deutlicher weniger Fans reinpassen, könnten in Cottbus bis zu 20.000 Zuschauer das "Lausitz-Finale" verfolgen. Hinzu kommen Sicherheitsthemen - nicht alle Fans beider Lage sind sich wohlgesonnen.

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Jedoch stehen im Cottbuser LEAG Energie Stadion nach wie vor Bauarbeiten im Falle des Aufstiegs aus, die ebenfalls zeitlich eingetaktet werden müssen - und im Worst Case dem "Lausitz-Finale" einen Strich durch die Rechnung machen könnten.

Titelfoto: Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

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