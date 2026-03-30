Lausitz-Finale für Cottbus, doch jetzt droht Durcheinander! Termin und Spielort ungewiss

Cottbus - Finale, nur wo und wann? Energie Cottbus hat mit einem souveränen 5:0 über Blankenfelde-Mahlow das Endspiel-Ticket für den Landespokal Brandenburg gebucht. Doch weder Spielort noch Termin sind damit klar!

Zuletzt war das LEAG Energie Stadion 2024 Schauplatz des Landespokal-Finals in Brandenburg. (Archivbild) © Sebastian Räppold/Matthias Koch/dpa

Drei Vereine hatten sich mit ihren Stadien für die Finalpaarung am 23. Mai 2026 beim Fussball-Landesverband Brandenburg e.V. (FLB) beworben. Darunter neben Cottbus mit dem LEAG Energie Stadion auch der FSV Bernau (Stadion Rehberge) und der FSV Fürstenwalde (Spree-Arena).

Allerdings: Eine auf dem ersten Blick logische Entscheidung für ein Finale in Cottbus ist mit dem Final-Einzug des Drittligisten und des Ortsnachbarn VfB Krieschow nicht automatisch gefallen.

Auf TAG24-Anfrage erklärt Henry Blumroth, Pressesprecher des FLB, dass rund um die Osterfeiertage eine Sitzung zu der Thematik stattfinde.

Was die Planung für den Verband als Veranstalter erschwert: Sollte Cottbus in der 3. Liga auf Platz drei einlaufen, müsste definitiv ein neuer Termin her. Energie müsste gegen den 16. der 2. Bundesliga zwei Relegationsspiele bestreiten (22./26. Mai), die dicht vor und nach dem Finaltag der Amateure (23. Mai) angesetzt sind.

Naheliegend könnte sein, dass in dem Fall das Finale erst nach der Relegation gespielt werden würde. Neben dem Spielort sollen auch Szenarien für den Spieltermin in jener Sitzung geklärt werden.