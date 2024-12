Verrät Energie Cottbus hier die Zukunft von Pele Wollitz?

Cottbus - Macht er als Trainer weiter oder wird er Sportlicher Leiter? Seit Wochen ist die zukünftige Rolle von Vorturner Claus-Dieter Wollitz (59) bei Energie Cottbus offen. In einem Podcast gibt Energies Präsident einen vielleicht entscheidenden Hinweis.

Die meisten Fans und Gönner der Lausitzer können sich eine Zukunft ohne den Vulkan an der Seitenlinie nicht vorstellen. Erst recht im größten Moment der jüngeren Vereinsgeschichte - Energie überwintert auf Aufstiegsplatz zwei der 3. Liga .

Besonders eine Aussage Lemkes lässt hellhörig werden: "Ich glaube, dass das, was sich wahrscheinlich viele wünschen, nicht weit von unserem Plan abweicht."

Energie Cottbus ohne Pele Wollitz an der Seitenlinie? Für viele Fans unvorstellbar. © Robert Michael/dpa

Darüber hinaus skizziert Lemke einen Zeitrahmen: "Wir haben einen konkreten Plan und werden den Ende Januar bekannt geben."

Und so könnte der Plan aussehen: Wollitz gibt weiter den Trainer und sportlichen Entscheider in Personalunion, erhält zur Arbeitserleichterung einen Zuarbeiter an seiner Seite.

Aus Kostengründen gibt es bei Energie seit geraumer Zeit weder Kaderplaner noch Scout oder Gegnerbeobachter. Genau diese Posten bringt der Cottbus-Boss im weiteren Verlauf des Gesprächs ins Spiel.

Aktuell schultert Lemke die sportlichen Entscheidungen im Verbund mit Wollitz. Im TAG24-Interview Mitte Dezember hatte der Energie-Präsident erklärt: "Es ist fast schon blindes Verständnis geworden."

Nach den jüngsten Hinweisen dürfte das Tandem aus Wollitz-Lemke bald um einen Platz wachsen.