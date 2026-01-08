Wirbel um Altglienicke-Test: Hat Cottbus drei Profis aussortiert?

Cottbus - Die kuriose Testspiel-Vereinbarung von Mittwoch wirkt nach: Die Cottbus -Profis Dennis Slamar (31) und Dennis Duah (22) liefen beim 2:2 für Gegner VSG Altglienicke auf. Eine Demütigung für die beiden Reservisten?

Energie spielte am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dennoch sorgt der Test für viel Gesprächsstoff. © TAG24/Lukas Schulze

Dies diskutieren die Energie-Fans, die zu dem Testspiel aus organisatorischen Gründen keinen Stadion-Zutritt hatten, intensiv im Netz.

Solche Maßnahme wie am Mittwoch kennt man aus der Kreisliga oder im Jugendfußball, wo sich Amateurvereine in der Not gegenseitig helfen. Im Profifußball ist eine solche Nummer ein Novum.

VSG-Sportchef Torsten Mattuschka (45) begründete die Maßnahme mit dem knappen Spielerkader der Südostberliner. Ein Umstand, den Außenstehende zunächst anzweifelten.

Tatsächlich war die VSG mit 18 fitten Feldspielern angereist. Darunter in Patrick Kapp (28) aber nur mit einem nominellen Innenverteidiger.

Nach Mattuschka-Angaben fehlten die beiden etatmäßigen Manndecker Damian Roßbach (32) und David Kebe (22) angeschlagen. Ben Wagner (21), zuvor Innenverteidiger Nummer vier, hatte sich in der Winterpause Oberligist Mahlsdorf angeschlossen. Der Einsatz von Akteuren aus der Altglienicker U23 oder U19 war offenbar keine Option.

Da Cottbus darüber hinaus angefragt hatte, 120 Minuten spielen zu können, kam der Deal nur unter der Bedingung zustande, dass Energie zwei positionsgetreue Spieler den Altglienickern zur Verfügung stellte.