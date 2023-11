Tuchel nach bitterer Bayern-Blamage im Pokal: "Nicht unsere letzte Niederlage"

Thomas Tuchel (50) und der FC Bayern München sind im DFB-Pokal bereits in der zweiten Runde rausgeflogen - gegen den 1. FC Saarbrücken! © Jean-Christophe Verhaegen/AFP

"Wir haben in der Kabine bereits gesagt, es ist kein Zeitpunkt, mit dem Finger aufeinander zu zeigen, kein Zeitpunkt, alles infrage zu stellen", erklärte der Trainer der Münchner am späten Mittwochabend und schob nach: "Es wird leider nicht unsere letzte Niederlage in unser aller Fußballleben bleiben."

Zwar liegt Tuchel damit sicherlich nicht falsch, es handelt sich bei der peinlichen Pleite im Saarland aber um eine, die Fußballfans in ganz Deutschland lange in Erinnerung bleibt - und sie wird in den kommenden Stunden und Tagen laut nachhallen.

Mit Blick auf die Partie, die der haushohe Favorit aus München gegen den Drittligisten über weite Strecken wie erwartet hatte dominieren, aber eben nicht entscheiden können, sagte Tuchel: "Es gibt vielleicht 100 Erklärungen oder keine." Es fühle sich "komisch" an. "Wir waren nicht überheblich und haben es nicht auf die leichte Schulter genommen."

Man habe mit "aller Macht" nach Berlin gewollt, es allerdings vor allem im ersten Spielabschnitt deutlich verpasst, sich an die "aggressive Spielweise" des Außenseiters aus Saarbrücken, dessen Spieler in der Tat mit allen Mitteln geackert und gekämpft hatten, anzupassen, erklärte Tuchel. Das Fazit des 50-Jährigen: "Wir sind heute auf der falschen Seite der Pokalsensationen."

Zum dritten Mal in den vergangenen vier Spielzeiten mussten die Bayern bereits in der zweiten Runde des Pokals die Segel streichen, der letzte Triumph im Berliner Olympiastadion datiert aus dem Frühjahr 2020 - damals noch unter Hansi Flick (58).

Lange Zeit, um Wunden zu lecken, haben die Bayern nicht gerade. Bereits am Samstagabend um 18.30 Uhr steht in der Bundesliga der Kracher bei Borussia Dortmund auf dem Programm - und das wahrscheinlich ohne Matthijs de Ligt (24).