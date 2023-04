FC Bayern in der Krise: Der Countdown für Kahn und Salihamidzic läuft

München - Wer ist schuld an der Bayern-Misere? Nach dem nächsten Titel-Schrecken wird das kontrovers diskutiert. Der Blick geht gespannt auf die Sitzung des Kontrollgremiums um Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71).

"Wo sind die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen", sagte Hainer. Der langjährige Adidas-Boss meinte mit seiner Aussage in wilden Tagen zwar das Personal des teuersten Kaders der Klub-Historie.

Nimmt man die von Hoeneß gerne auf sportliche Angelegenheiten umgemünzte Börsenweisheit "The trend is your friend" als Maßstab, wird es personelle Konsequenzen geben. Das würde allerdings für den FC Bayern, der in seiner XXL-Krise aktuell schon zwei Trainer bezahlen muss, auch kostspielig.

Wird am 22. Mai, wenn das Kontrollgremium um Aufsichtsratschef Hainer tagt, über das Ende der bis Ende 2024 datierten Amtszeit des Vorstandsvorsitzenden Kahn befunden? Oder rückt Sportvorstand Salihamidzic, dessen Vertrag bis Juni 2026 läuft, in den Fokus? Bekommen beide weiter das Vertrauen? Oder kommt es gar zum ganz großen Knall und die operative Führung wird komplett neu aufgestellt?

Einen Monat vor der turnusgemäßen und schon lange zuvor geplanten Sitzung des Aufsichtsrats, in dem die Meinung von Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach wie vor die wohl wichtigste ist, wird öffentlich heftig die Schuldfrage am Mia-san-Mia-Desaster diskutiert.

Die Bilder der frustrierten Bosse des FC Bayern München auf ihren Ehrenplätzen gleichen sich in schockierenden Bayern-Wochen Spiel um Spiel. Mit eisigen Mienen kassieren Oliver Kahn (53), Hasan Salihamidzic (46) und Herbert Hainer (68) fortlaufende Wirkungstreffer im Kampf um Titel und Trophäen.

Besonders erkennbar ist die klaffende Lücke im Angriffszentrum nach dem Abgang von Robert Lewandowski (34) zum FC Barcelona. Der als glanzvoller Königstransfer präsentierte Sadio Mané (31) traf nach vielen Problemen zwar in Mainz, aber der große Leistungsträger ist er nicht. Zudem präsentiert sich das Star-Ensemble, das in diesem Jahr ohne Führungsfigur Manuel Neuer (37) auskommen muss, keineswegs als Einheit.

Jetzt ist Kahn in das grelle Licht der öffentlichen Kritik gerückt. Aber auch die Personalpolitik von Salihamidzic wird im Schatten des Vorstandschefs kontrovers diskutiert. Nachdem der Bosnier, der 2017 Sportdirektor wurde und 2020 in den Vorstand aufstieg, vor einem guten halben Jahr als Transferkönig gefeiert wurde, werden nun Schwächen des Kaders bemängelt.

Statt eines Schubs hat sich die Lage drastisch verschlechtert: Drei Titel waren vor einem Monat möglich, jetzt belegen die Münchner nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal in der Liga nur den zweiten Platz hinter Borussia Dortmund . Es gilt, wenigstens noch die Meisterschaft zu sichern - und weiteren Schaden vom neuen Hoffnungstrainer Tuchel abzuwenden.

Bei der Aufsichtsratssitzung von Bayern München am 22. Mai steht alles auf dem Prüfstand - allen voran die Zukunft von Oliver Kahn. © Sven Hoppe/dpa

Salihamidzic kann sich anders als Kahn mit dem historischen Sechs-Titel-Jahr 2020 unter Trainer Hansi Flick (58), mit dem er sich zerstritt, schmücken. Und er hat das Plus, dass sein Draht an den Tegernsee und zu "Mr. FC Bayern" Uli Hoeneß als enger gilt als der von Kahn.

"Mit Kritik muss man leben, weil die Ergebnisse weggeblieben sind", sagte Salihamidzic. Aber er stehe dennoch mit "breiter Brust" da.

Das versucht auch Kahn, der nach der Blamage in Mainz "keinen Millimeter nachgeben" will. Als früherer Torwart-Titan war er mit der schier unbeugsamen "Weiter, immer weiter"-Mentalität das verkörperte Mia-san-mia. Was auch ein Argument für Hoeneß war, die Verpflichtung Kahns voranzutreiben.

Als Vorstandschef - das hatte Kahn bei seiner Antrittsrede als einfaches Vorstandsmitglied im Januar 2020 aber bereits angekündigt - agiert er verständlicherweise ruhiger und analytischer. Der im Sommer 2021 zum Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge (67) beförderte Kahn startete im größten Sportverein der Welt sein "klubübergreifendes Strategieprojekt FC Bayern Ahead", das in einer plakativen Fußball-Welt aber nicht so gut zu greifen ist wie Titel und Ergebnisse. "Nur" Meister 2022? Und nun?

Gemessen wird Kahn in erster Linie an Titeln - das ist auch dem CEO selbst klar. Das wisse er schon aus seiner Spielerzeit beim FC Bayern, sagte der langjährige Kapitän. Er werde nach der Saison in sich gehen und sich "viele, viele Fragen" stellen.