Schale weg? Bayern-Legende Maier hat Rat auf Lager und bringt BVB ins Spiel

Die Legende rechnet angesichts der aktuellen Lage im Titelkampf der Bundesliga zwar mit der ersten Schale für die Werkself, hält aber eine Aufholjagd des Rekordmeisters weiter durchaus für möglich.

"Acht Punkte sind gar nichts. Es sind noch zwölf Spieltage und damit 36 Punkte zu vergeben", sagte Maier eine Woche vor seinem 80. Geburtstag (28. Februar) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.



Er erinnerte an die denkwürdige Saison 2018/19. "Es ist noch gar nicht so lang her, da hatte Borussia Dortmund neun Punkte Vorsprung. Und Bayern wurde am Ende doch noch deutscher Meister."

Nach 15 Spieltagen lagen die Münchner vor fünf Jahren neun Zähler hinter dem BVB zurück und wurden am Ende mit zwei Punkten Vorsprung Erster.

"Also: Bayer Leverkusen braucht sich nicht so sicher zu fühlen", meinte der frühere Bayern-Kapitän.