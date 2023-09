Bayern-Abgang schon im Winter? Gnabry wohl auf Wunschzettel zweier Topklubs!

Serge Gnabry (28, v.) muss beim FC Bayern um seinen Platz kämpfen. © Sven Hoppe/dpa

Während Tuchel beim deutschen Rekordmeister in der Innenverteidigung, auf der rechten Abwehrseite und im defensiven sowie zentralen Mittelfeld einen zweifelsohne zu dünn besetzten Kader bestmöglich nutzen muss, sieht es in der Offensive gänzlich anders aus. Diese kann sich nämlich sehen lassen!

Der knallharte Konkurrenzkampf in der Abteilung Attacke bedeutet jedoch auch, dass bei fehlender Stammplatzgarantie unzufriedene Profis sich nach möglichen Alternativen umschauen könnten.

Ganz so weit dürfte es bei Gnabry natürlich noch nicht sein. Zwar durfte er beim eindrucksvollen 7:0-Sieg gegen den VfL Bochum am zurückliegenden Samstag nur zuschauen, stand dafür allerdings unter der Woche im Duell mit Manchester United in der Champions League von Beginn auf dem Feld.

Gegen die Red Devils konnte die Tuchel-Truppe mit einem 4:3-Erfolg einen gelungenen Königsklassenauftakt feiern, Gnabry das 2:0 erzielen. United-Coach Erik ten Hag (53) dürfte bei Aktionen Gnabrys zudem ganz genau hingeschaut haben, halten sich Gerüchte bezüglich eines Interesses des Klubs aus der Premier League am Rechtsaußen derzeit hartnäckig.