Finanz-Kollaps in Barcelona! Schnappt sich der FC Bayern diesen ehemaligen RB-Star kostenlos?

München/Barcelona - Es wäre eine einmalige Chance für den FC Bayern München , einen Star von absolutem Weltformat zu verpflichten und dabei keinen einzigen Cent Ablöse zahlen zu müssen. Laut spanischen Medienberichten hat der Rekordmeister seinen Hut in den Ring geworfen, um Dani Olmo (26) zu verpflichten.

Dani Olmo (26) wurde im Sommer mit Spanien Europameister. Danach begann seine Odyssee beim FC Barcelona. © Tom Weller/dpa

Der Spanier und ehemalige Star von RB Leipzig ist seit Monaten Opfer der Finanz-Katastrophe beim FC Barcelona.

Eine Gehaltsobergrenze sorgte aufgrund eklatanter finanzieller Probleme der Katalanen dafür, dass Olmo bereits nach seinem Wechsel im Sommer 2024 erst verspätet registriert werden konnte.

Aufgrund zu hoher Transfer- und Gehaltsausgaben war der Schritt nötig. 55 Millionen Euro Ablöse hatte Barcelona an RB überwiesen und den spanischen Nationalspieler mit einem Vertrag bis Ende Juni 2030 und einer festgeschriebenen Ablöse von 500 Millionen Euro ausgestattet.

Der Europameister von 2024 verpasste also die ersten Spiele und konnte nur von der Tribüne aus zusehen.

Lediglich in elf Spielen in der Liga und vier Partien der Champions League konnte er auflaufen, schoss insgesamt sechs Tore und gab eine Vorlage. Doch nun stand eine neue Registrierung an, die verweigerte die spanische Fußball-Liga.