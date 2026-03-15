Hoeneß tobt nach Bayern-Dämpfer: "Schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams"

Leverkusen - Patron Uli Hoeneß (74) war nach dem turbulenten 1:1 des FC Bayern München im Topspiel bei Bayer Leverkusen in Rage. Der DFB teilt seine Meinung nicht.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) war mit der Schiedsrichter-Leistung nicht zufrieden. © Peter Kneffel/dpa

Hoeneß blies zur verbalen Attacke auf die Referees: "Das ist die schlechteste Leistung eines Schiedsrichter-Teams, die ich je bei einem Bundesligaspiel erlebt habe", polterte der Ehrenpräsident via "Bild".

Der Deutsche Fußball-Bund reagierte umgehend auf das vernichtende Urteil des 74-Jährigen. "Die Kritik von Hoeneß, die Schiedsrichterleistung sei schlecht gewesen, können wir nicht bestätigen", konterte Alexander Feuerherdt, Kommunikationschef der DFB Schiri GmbH.

"Vor allem die Spiel-relevanten Entscheidungen waren korrekt oder zumindest vertretbar - mit Ausnahme der Gelb-Roten Karte, wie Schiedsrichter Christian Dingert ja auch selbst eingeräumt hat. Aber wir sprechen hier keineswegs von skandalträchtigen Fehlern", sagte Feuerherdt der "AZ".

Nach zwei aberkannten Toren und zwei Platzverweisen für Nicolas Jackson (24) und Luis Diaz (29) war allerdings auch Vincent Kompany (39) nicht gut auf Dingert zu sprechen. Vor allem die Gelb-Rote Karte für Ausgleichsschütze Diaz wegen einer vermeintlichen Schwalbe erzürnte den Bayern-Trainer.