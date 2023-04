Tuchel erwartet heißes Trainer-Duell mit Streich: "Wir werden emotional kämpfen"

Christian Streich (57, l.) und Thomas Tuchel (49, r.) kennen sich schon lange. Hier trafen sie im Februar 2017 bei der Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund aufeinander. © Patrick Seeger/dpa

"Es ist schwer, gegen Christian nicht emotional zu coachen, weil er emotional coacht. Wir wollten uns in den letzten Jahren nicht die Butter vom Brot nehmen lassen", sagte der Nagelsmann-Nachfolger vor dem Pokal-Viertelfinale des FC Bayern am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) zu Hause in der Allianz Arena gegen den SC Freiburg.

Für Tuchel ist es nach dem überragenden 4:2-Sieg gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga das zweite Spiel mit seinem neuen Verein - Streich ist dagegen schon eine Ewigkeit im Breisgau. "Er hat absoluten Legendenstatus dort erreicht", sagte Tuchel.

Man kenne sich schon aus Zeiten mit Jugendteams. "Wir haben danach immer am Mannschaftsbus weiter über das Spiel diskutiert. Es war eine große Bereicherung, mit ihm über Fußball zu reden", erzählte Tuchel und verriet: "Er hat meistens dabei eine Zigarette geraucht."

Nach den Tuchel-Aufenthalten in Frankreich bei Paris Saint-Germain und in England beim FC Chelsea gibt es nun ein Wiedersehen.

Und gemessen an der Statistik eines, in dem der Sieger nur Thomas Tuchel heißen kann. Denn in München traten die Freiburger 23-mal an, 20-mal verloren sie. Streich verbuchte ein Remis, die anderen beiden Unentschieden glückten in den 1990er-Jahren unter Volker Finke.