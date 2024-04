Vor dem Rückspiel gegen Arsenal: Gute Königsklassen-Omen für den FC Bayern

Für den FC Bayern München scheinen einige erste Anzeichen auf einen Sieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal hinzudeuten. © Ian Kington / IKIMAGES / AFP

"Dass wir in der Lage sind, gegen den Spitzenreiter der Premier League - die stärkste Liga der Welt - so zu bestehen, zeigt, was möglich ist, wenn alle alles abrufen", zeigt sich Vereinspräsident Herbert Hainer (69) kämpferisch und hält es für nicht ausgeschlossen, am Ende im Champions-League-Finale zu triumphieren.

"In der Form vom Hinspiel gegen Arsenal traue ich es der Mannschaft zu! Wir sind der FC Bayern", lässt er das von ihm erwartete Ziel mit Nachdruck durchsickern.

Auch wenn dazu erfahrungsgemäß "immer das nötige Quäntchen Glück" nötig sei.

In Sachen guter Vorzeichen scheint sich zumindest für die Bayern schon das erste bisschen Glück zu zeigen. Denn im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal (Hinspiel 2:2) wird der Niederländer Danny Makkelie (41) als Unparteiischer auf dem Platz stehen.

Und in der Königsklasse haben die Münchner noch nie verloren, wenn der WM-Schiedsrichter von 2022 das Spiel leitete.