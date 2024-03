Hooligans im Erfurt-Block? Das skandalöse Thüringen-Derby gehört aufgearbeitet!

Jena/Erfurt - Am Ende stand nicht mehr der Sport im Vordergrund! Die Ausschreitungen rund um das 107. Thüringen -Derby zwischen Carl Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt (3:1) sind auch Tage später heißes Diskussionsthema unter Fans, Vereinen und Verband. TAG24 hat mit den Protagonisten gesprochen.

Im Erfurter Block waren Chaoten unterwegs. Waren es Hooligans? © IMAGO / Funke Foto Services / Copyright: SaschaxFromm

"Ich schäme mich heute noch", betonte Erfurt-Präsident Lars Fuchs am Montagvormittag im Telefonat mit TAG24.

Tief sitzt er, der Stachel der Enttäuschung über das traurige Bild am Samstagnachmittag in Jena: Chaoten im Erfurter Block hatten Böller, Bengalos und Leuchtraketen in den Jenaer Heimbereich geschossen.

Fuchs erlebte den schaurigen Auftritt live im Gästeblock mit. Der Vereinsboss hatte vorab darauf bestanden, seinen RWE-Fanschal zu tragen, durfte gemäß Sicherheitsbestimmungen die Partie nicht im VIP-Bereich verfolgen.

In der 79. Minute eskalierte das hochemotionale Derby. Doch Fuchs ist sich sicher: "Das waren auf keinen Fall ganz normale Rot-Weiß-Fans und auch keine Ultras."

Er meint eine Gruppierung, die sich etwa 20 Meter unter sich postiert hatte: "Die hätten auch Randale gemacht, wenn es 3:0 für Erfurt gestanden hätte."