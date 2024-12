Ärgerlich! Bär vergibt Ausgleich - FCE unterliegt in Ingolstadt

Ingolstadt - Dritte Niederlage in Folge für den FC Erzgebirge ! In Spiel eins nach dem Rauswurf von Pavel Dotchev unterliegen die Veilchen auswärts vor 4783 Zuschauern dem FC Ingolstadt mit 0:1 (0:0).

Aue-Spieler Omar Sijaric © Picture Point / Sven Sonntag

Interimstrainer Jörg Emmerich entschied sich im Vergleich zum 2:5 gegen Verl für drei Wechsel in der Startelf, mit denen ein Umbau in der Innenverteidigung einherging.

Steffen Nkansah und Niko Vukancic ersetzten Anthony Barylla sowie Tim Hoffmann. Dazu begann Linus Rosenlöcher für den rotgesperrten Marvin Stefaniak.

Die Anfangsphase ging ganz klar an drückend überlegene Schanzer. Sebastian Groenning (7.) kam nach Eckball am zweiten Pfosten frei zum Abschluss, stand dabei aber den Tick im Abseits.

Bei Aue wurde das Offensivspiel durch viele Fehlabspiele gehemmt. Ingolstadt agierte dagegen geradliniger.

David Kopacz (9.) knallte das Leder mit Karacho an den rechten Pfosten. Max Besuschkow (15.) setzte seinen Kopfball zu ungenau. Mit Rosenlöchers (18.) Schuss, der am langen Pfosten vorbeistrich, meldeten sich die Veilchen erstmals im Spiel an und kamen danach wesentlich besser zurecht.

Steffen Nkansah (26.) bekam seinen Kopfstoß nicht gedrückt, sodass der Aufsetzer übers Tor trudelte. Gleichzeitig gab's eine lautstarke Aktion im richtig gut gefüllten Gästeblock.

Mit einem Spruchband und Pavel Dotchev-Rufen bedankten sich die FCE-Fans beim in der Vorwoche freigestellten Chefcoach.