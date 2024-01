Aue-Angreifer Bär nach Sieg gegen Essen: "Ich komme jetzt stärker zur Geltung"

Der Angreifer machte zum Auftakt nahtlos so weiter, wie er in Ingolstadt (1:1) aufgehört hatte - mit einem für Aue so wichtigen Treffer.

Nach seinem neunten Saisontreffer ließ sich Marcel Bär (31) vorm eigenen Block feiern. © picture point/Sven Sonntag

Aue hatte schon vor dem Jahreswechsel verstärktes Augenmerk auf eine bessere Strafraumbesetzung gelegt, damit der gegnerische Fokus nicht nur auf dem Torjäger liegt.

Dass Bär die damit einhergehenden Freiheiten zu nutzen weiß, bewies er einmal mehr. Neun Tore in 19 Partien sind genau das, was sich Trainer Pavel Dotchev (58) und Sportchef Matthias Heidrich (46) vom Neuzugang erhofft respektive erwartet hatten.

Doch intern wird der lauffreudige Angreifer nicht allein an seinen Toren abgerechnet, sondern auch an seiner Bedeutung für das Spiel gegen den Ball. Bär geht nach hinten viele Wege, lässt sich tief fallen, um dann im Umkehrspiel nach vorne wieder Fahrt aufzunehmen.

Da ist Regeneration das A und O. Erst recht in der englischen Woche mit der nächsten Aufgabe am Mittwochabend in Sandhausen. Bär: "Ich mache da eigentlich nichts Spezielles. Gut essen, schlafen gehen und in die Sauna."